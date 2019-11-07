Belediye başkanlarından Genel Sekreter Kırıkçı'ya ziyaret

07.11.2019 12:47 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:52

Geçtiğimiz gün Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine asaleten atanan Mahmut Kırıkçı'ya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili tarafından hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Görüşmede özellikle büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki koordinasyonun daha da güçlü bir şekilde devam etmesi hususu ele alındı. Önceki süreçlerde de gerek sahada gerek ise uygulama alanlarında birçok konuda ortak hareket ederek Şanlıurfa'ya hizmetler kazandıran büyükşehir belediyesi ile merkez ilçe belediyelerinin bundan sonraki dönemlerde de yine aynı çalışma doğrultusunda hareket etmesinin önemine değinildi.



Ziyaretin sonunda duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahmut Kırıkçı, ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA