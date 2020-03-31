Belediye başkanları ve rektörlerden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek Bursa, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale ve Yalova'da belediye başkanları ve rektörler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi.

Bursa, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale ve Yalova'da belediye başkanları ve rektörler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir maaşını bağışladığını duyurdu. MHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz da partisinden belediye meclisinde görev alan üyelerin huzur haklarıyla bu seferberliğe destekte bulunacağını bildirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından, 6 maaşını bağışladığı bilgisini paylaştı. Kampanyaya Balıkesir'in ilçelerinden de destek geldi. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ikişer maaşla kampanyaya katkı sağladıklarını bildirdi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun birer, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar da "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına iki maaşla destek olduklarını açıkladı. Kaynak: AA