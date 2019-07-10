Belediye Başkanları Ürdün'de

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Ürdün'de gerçekleştirilen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) kongresine katıldı.

UCLG-MEWA 2019-2022 dönemi yönetim organlarının yanı sıra komiteleri için Başkanlık Divanı seçimlerinin gerçekleştirileceği kongre Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştiriyor.

İlgili belediyelerden yapılan yazılı açıklamada, yerel yönetimler arasında işbirliği oluşturan ve dünya genelindeki yerel yönetimleri bir şemsiye altında toplayan UCLG-MEWA kongresine katılan Arı, Aktürk ve Süslü'nün, üç gün sürecek olan oturumlarda dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen belediye başkanları ile bir araya geleceği belirtildi.

Kaynak: AA