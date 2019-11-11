Belediye başkanları Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına katıldı

11.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:43

Bilecik'in ilçe ve belde belediye başkanları Bursa'da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın başkanlığında düzenlenen Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına katıldılar.



İlçe ve belde belediye başkanları katılmış oldukları toplantıda alınan kararların ilçelerine, beldelerine ve tüm ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA