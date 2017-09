AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bir takım insanların daha fazla iştahı için, daha fazla kazanması için bütün şehrin nefes alanlarını, ortak yaşam alanlarını yok etmeyelim. Belediyelerdeki en fazla işlem gören iş, imar değişikliği işi olmamalı, en az işlem gören dosyalar bunlar olmalı." dedi.



Yıldırım, ATO Congresium'da, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"ndaki konuşmasında, belediye başkanlarına tavsiyelerde bulundu.



Vatandaşın hizmetlerden memnun olması, belediye başkanlarının çalışmasını beğenmesinin iktidar partisinin ülke genelindeki başarısını da beraberinde getireceğini ifade eden Yıldırım, bunun hep böyle olduğunu söyledi.



Sıkça yapılan imar değişiklikleriyle şehrin, ilçenin, beldenin ortak kullanımında olan sosyal, kültür, yeşil alanların yok edilmemesi uyarısında bulunan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir takım insanların daha fazla iştahı için, daha fazla kazanması için bütün şehrin nefes alanlarını, ortak yaşam alanlarını yok etmeyelim. Belediyelerdeki en fazla işlem gören iş imar değişikliği işi olmamalı, en az işlem gören dosyalar bunlar olmalı. Geleceğin belediyeciliği burada.



Radikal çok önemli bir değişikliği sadece meclisten aldığınız yetki veya meclis kararıyla değil yönettiğiniz ilin, ilçenin, beldenin ahalisiyle mutlaka istişare yaparak verin. Gelişmiş ülkelerde, demokrasilerde hep bu yöntem uygulanır."



Yıldırım, iki sene kaldığı İsveç'te bir il belediyesinin yapacağı hizmeti vatandaşa anketle sorduğunu anlattı.



Türkiye'de belediyeciliğin yetkilerinin iyi durumda olduğuna işaret eden Yıldırım, "Yetkileri düzgün kullanmak lazım. Şehri abad etmek için, berbat etmek için değil, buna lütfen dikkat edin. Ben bunu herkese söylüyorum. AK Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye, belediye başkanı kim varsa. Burada AK Parti diye ayrım yapmıyorum. Bu, ülkenin geleceği. Bütün belediye başkanlarının görevi ülkenin geleceğinde sorumluluk almaktır." değerlendirmesini yaptı.



Belediye başkanlarına, "Vatandaşın işini zorlaştırmayın bilakis kolaylaştırın." diye seslenen Yıldırım, görevleri ifa ederken, hizmetleri yerine getirirken asıl patronun kendilerini seçen hemşehrileri olduğunu unutmamaları tavsiyesinde bulundu.



Belediye başkanlarına, vatandaşa rağmen iş yapma yoluna gitmemelerini, vatandaşla inatlaşmamalarını söyleyen Yıldırım, bu hassasiyetin vatandaşın yasadışı talebi karşısında müsamahakar davranmayı gerektirmediğini kaydetti.



Başbakan Yıldırım, sorunların üzerine gitmeleri gerektiğini belirterek, "Sorunları torunlara havale etmeyin. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerek karar verin." ifadesini kullandı.



"Sadece yol yapmayın gönüllere de yol yapın"



İhtiyaçların sınırsız, kaynakların sınırlı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, asıl marifetin sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların organize edilmesi olduğunu vurguladı.



Önceliklerin doğru belirlenmesinin önemine değinen Binali Yıldırım, en fazla sosyal fayda sağlayan, acil olan ve ihtiyaç duyulan işin önce yapılması gerektiğini, böylece kaynakların etkin kullanılabileceğini ifade etti.



Sadece Ankara'dan gelecek kaynaklara göre değil, yerelde kaynak geliştirmeye de kafa yorulmasını isteyen Yıldırım, "Kaynakları kullanırken adeta kılı kırk yararak, lüksten, gösterişten, israftan lütfen uzak duralım. Kibirlenme, böbürlenme yok. Tevazu en büyük meziyettir. Tevazudan vazgeçmeyelim. Sadece yol yapmayın, gönüllere de yol yapın. Gönüllere yol yapamazsanız yaptığınız işler, sizi geleceğe taşımaz." dedi.



"Bizim siyasetimizin esası demokrasi oldu, hukuk oldu, adalet oldu"



Yıldırım, belediye başkanlarına, "Görev süresince halkın içinden geldiğinizi ve döneceğiniz yerin yine orası olacağını asla aklınızdan çıkarmayın. İnsanlarla ilişkilerinizde her zaman karşınızdakini bir belediye başkanı olarak düşünün. Empati yapın, kararlarınızı ona göre verin. Unutmayın niyet bozulunca bereket yok olur. Makamlar gelip geçicidir ama insanlık bakidir. Biz AK Parti olarak eserlerimizle hep övündük, hep milletin önünde olduk. Her yaptığımızın hesabını hem halka verdik, hem Hakk'a verdik." diye seslendi.



Hep daha iyi hizmet etme anlayışında olduklarını dile getiren Başbakan Yıldırım, tek muratlarının Hakk'ın ve halkın rızasını kazanmak olduğunu söyledi.



Siyasetteki şiarının "devleti millete ait hale getirmek" olduğunun altını çizen Yıldırım, "Bizim siyasetimizin esası demokrasi oldu, hukuk oldu, adalet oldu. Yeryüzünün bütün mazlumları için Türkiye'nin ne anlama geldiğini bu salonda herkes bilir. Avrupa için, Batı için ne anlam ifade ettiğini hepiniz iyi biliyorsunuz. Biz hem İslam dünyasının hem de Avrupa'nın ayrılmaz bir parçasıyız. Bugüne kadar ülkemiz için yaptıklarımızla asla yetinmedik, bundan sonra da asla yetinmeyeceğiz." şeklinde konuştu.



"Şehirlerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin emin ellerde olduğunu biliyoruz"



Yıldırım, cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemiyle birlikte yerel yönetimlerde de çıtanın yükseldiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Yüzde 50 artı 1'e mecburiyet yok ama merkezi idarede iktidar olmayı kolaylaştırmak için oranların yükselmesi lazım. O bakımdan sizlere, belediye başkanlarımıza kalan süre içerisinde çok fazla iş düşüyor, çok fazla sorumluluk düşüyor. Sizler, siyasetimizin aynasısınız. İnşallah hep birlikte 16 Nisan'da kapısını araladığımız güçlü Türkiye'yi 2019'da taçlandırmış olacağız. Ülkeyi bir kez daha şaha kaldıracağız. Muhteşem bir birikimle liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yolumuza, geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz inşallah. Ne büyük mücadelelerle bugüne geldiğimizi bu salonda bulunan hemen hemen herkes çok iyi bilir."



Türkiye'nin kazanımlarının asla tesadüf olmadığına vurgu yapan Yıldırım, başarının gayret ve çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.



Ülkenin geldiği noktadan bir adım dahi geri gitmesine asla gönüllerinin razı olmayacağının altını çizen Yıldırım, "Geri yok, sürekli ileri. İleriye kararlı bir şekilde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine, vizyonlarına doğru, güzel bir şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Davamızda, yol arkadaşlığımızda liderimize ve AK Parti hareketine olan bağlılığımız da inşallah bundan böyle artarak devam edecek. Her arkadaşımın bu şuura fazlasıyla sahip olduğunu, şehirlerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin emin ellerde olduğunu biliyoruz." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, Türkiye'ye 15 yılda çok büyük başarılar kazandıran AK kadroların geleceği inşa etmek üzere heyecanla beklediğini kaydederek, toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



