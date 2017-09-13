AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "İşlerinin belediyelerde yavaş gittiğini, sonuçlandırılamadığını, muhatap bulmakta zorlandıklarını söylüyor vatandaşlar. Şimdi bu durumu değiştirmek bizim elimizde. Biz geçmişte bunu başardık, bugünlere gelişimizin arkasında bu başarı var. Şimdi artık zaman kendimizi yenileme, geleceğe yeni heyecanla, yeni projelerle, yeni hedeflerle bakma zamanı. Bu kadro bunu yapar mı? Yapar. Geçmişte başardı, gelecekte daha fazlasını yaparsınız, size inanıyoruz, size güveniyoruz." dedi.



Yıldırım, ATO Congresium'da, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş belediyelerin temizlendiğini söyledi.



Belediyecilik konusunda büyük sıkıntılar yaşayan illere hizmet gittiğini ve vatandaşlardan muazzam destek ve geri dönüş aldıklarını dile getiren Yıldırım, diğer bölgelerdeki belediyelerin de tecrübe ve imkanlarını bölgedeki belediyelerle paylaştıklarını ifade etti.



Bazı belediyelerin 8-10 tane kardeş belediyeleri bulunduğunu ve AK Parti olarak kardeş belediye uygulamasını büyük başarıyla yürüttüklerini anlatan Yıldırım, "Batı taraftaki 45 belediyemiz bu bölgedeki 101 belediyemizle kardeş belediye ilişkisi kurdu." diye konuştu.



Konuya ilişkin yasal zorluklar bulunduğunu ancak kanun hükmünde kararname ile bu zorluğu ortadan kaldırdıklarını belirten Yıldırım, herhangi bir belediyenin bölgedeki bir başka belediye ile istediği şekilde çalışabileceğini, kaynak aktarıp iş yapabileceğini, parasal destek verebileceğini aktardı.



Başbakan Yıldırım, "Bütün bu süreç içerisinde doğu-batı-güney-kuzey kaynaşmasını gerçekleştiren ve bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan belediyelerimize milletim adına şükranlarımı sunuyorum, sağolun var olun. Dayanışmayı, kardeşliği sözle değil bizzat çalışmayla, hizmetle gösterdiniz." dedi.



"Biz belediyeciliğin ne olduğunu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik." ifadesini kullanan Yıldırım, 1994 yılında İstanbul'un bulunduğu durumu anımsattı. Yıldırım, "1994'te Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı oldu. Ankara'daki kötürüm siyasete rağmen adeta Fatih'in gemileri karadan yürüttüğü bir başarı benzerini İstanbul'da hayata geçirdik, bir destan yazdık. O dönemde Cumhurbaşkanımızın ekibi içerisinde yer almak ve bu değişim, dönüşümün bir parçası olmaktan da büyük gurur duyuyorum. Ne susuzluk kaldı, ne çöp dağları kaldı." değerlendirmesinde bulundu.



Haliç'in önceki halini ve kokusunu hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Şimdi Haliç'te böyle bir koku yok. İstanbul sevdası, İstanbul'un makus talihini değiştirdi. Bugün İstanbul, Londra, Paris, Moskova ile Avrupa'nın dört büyük şehri arasında yer alıyor. En çok gelişmeyi, değişimi gösteren bir dünya şehrinden bahsediyoruz. Bu işleri sadece İstanbul için yapmadık. İstanbul aslında Türkiye'nin değişim ve dönüşümünün kapısını araladı. İstanbul'daki yerel yönetim başarısı Türkiye'nin genelinde AK Parti destanının yazılması için bir vesile oldu. 15 yıldır liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları olarak ülkemizin en ücra köşesine kadar hizmet götürüyoruz."



"Bütün ihtiyaç sahiplerinin ayağına hizmet götürdük"



Başbakan Yıldırım, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de verilen içme suyu hizmetlerini anlatırken, "Elektriğin, yolun, medeniyetin ulaşmadığı hiçbir yer bırakmadık. Sosyal yardımlar, sosyal belediyecilikle bütün ihtiyaç sahiplerinin ayağına hizmet götürdük." diye konuştu.



Bir yandan vatandaşlara hizmet verirken diğer yandan da çevreyi güzelleştirmeyi ve tabiatı korumayı da ihmal etmediklerini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Katı atık düzenli depolama tesisleriyle, arıtma sistemleriyle 50 milyonun üzerinde vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Aynı şekilde atık su arıtma hizmeti kullanan nüfus bugün yüzde 35'ten yüzde 81'e çıkmıştır. Kentsel dönüşüm hamlesiyle bugüne kadar 1 milyon 200 bin konut yaptık, hak sahiplerine teslim ettik. Çukur siyasetiyle yerle bir olan, tarumar olan bütün bu bölgelerde yeniden inşa faaliyetlerimize hemen başladık, bir kısmını tamamladık, bir kısmını da tamamlamak üzere süratle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar var, büyük de risklerimiz var. Riskler aynı zamanda fırsat için açılan bir penceredir. Eğer bu riskleri iyi yönetirsek, az hata yaparsak Türkiye'nin önü açıktır ve inşallah bu noktada bizi güzel bir gelecek beklemektedir."



BİMER'e yapılan başvuru istatistiklerine ilişkin de bilgi veren Yıldırım, "Belediyelerle ilgili yılbaşından bugüne kadar Başbakanlığa 103 bin 295 tane başvuru var, BİMER'e. Bu başvuruların bir analizini yaptırdım yüzde 73'ü şikayet. Burada AK Parti, CHP, MHP ayrımı yok, bütün belediyelerden bahsediyorum. Yüzde 73'ü şikayet geriye kalanı da görüş, öneri, istek. Bu size bir şey anlatması lazım, biz bu tabloyu tersine çevirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.



Başvurulara göre 5 üzerinden puanlama yapılmış memnuniyet sıralaması bulunduğunu söyleyen ve elindeki verileri gösteren Binali Yıldırım, şunları kaydetti:



"Mezarlık hizmetleri en memnun olduğu iş vatandaşın. Demek ki vatandaş gidince belediye bir tane adam eksildi diye mi düşünüyor nedir anlamadım. Yani bu hizmet çok insani bir hizmet, burada başarılı olmak güzel bir şey ama bununla sınırlı olmaması lazım. İkinci, nikah işlemleri. Bu da güzel, bundan da memnuniyet çok iyi ama asıl yoğunlaşmamız gereken bu tablonun alt kısmı. Alt kısmına geldiğimiz zaman yol bakımı, yol yapımı, altyapı hizmetleri, zabıta işleri, taşımacılık, toplu taşımacılık, iş yeri ruhsatları ve böyle gidiyor. Hatta işlerinin belediyelerde yavaş gittiğini, sonuçlandırılamadığını, muhatap bulmakta zorlandıklarını söylüyor vatandaşlar. Şimdi bu durumu değiştirmek bizim elimizde. Biz geçmişte bunu başardık, bugünlere gelişimizin arkasında bu başarı var. Şimdi artık zaman kendimizi yenileme, geleceğe yeni heyecanla, yeni projelerle, yeni hedeflerle bakma zamanı. Bu kadro bunu yapar mı? Yapar. Geçmişte başardı, gelecekte daha fazlasını yaparsınız, size inanıyoruz, size güveniyoruz."



(Sürecek)