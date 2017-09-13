AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, şu anda Türkiye'deki mevcut belediyelerin sayısal olarak yüzde 63'ünün AK Parti'li olduğunu belirterek, "2019'da oy olarak yüzde 50+1'i üzerine çıkacak hem sayısal hem de nüfus olarak bir imkanımızın söz konusu olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.



Kaya, ATO Congresium'da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.



Toplantıya AK Parti'li 884 belediye başkanının, 37 il genel meclisi başkanının ve 81 il yerel yönetimler başkan yardımcısının katıldığı bilgisini veren Kaya, Türkiye'deki bin 397 belediyenin 884'ünün AK Parti'ye ait olduğunu, 81 il genel meclisi başkanından 37'sinin AK Parti'li olduğu kaydetti.



Kaya, AK Parti hükümetlerinin yerel yönetimlere çok önem verdiğine işaret ederek, yerel yönetimlerin siyasetteki başarısının ulusal başarıyı da etkilediğini dile getirdi.



1983'te iktidara gelen Anavatan Partisinin 1989'da yerel yönetimlerdeki başarısızlıkla siyasi hayattan tasfiye edilme sürecine girdiğini ifade eden Kaya, Türk siyasi tarihindeki diğer partilerin yerel yönetimlere bakışını anlattı.



Kaya, her yerel seçimde yaklaşık 2 milyon aday veya aday adayının seçime girdiğini, bu kişilerin de demokrasi ve uzlaşma kültürüyle ülkedeki siyasi kültürün gelişmesine katkıda bulunduklarını belirtti.



"Yüzde 50+1'i üzerine çıkacak imkanımız söz konusu"



AK Parti belediyelerinin demokrasi kahramanlığını da 15 Temmuz'da ortaya koyduklarını vurgulayan Kaya, iş makineleriyle, araçlarıyla hain darbe girişimine karşı mücadele veren bütün belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve belediye personelini kutladı.



Kaya, yerel yönetim anlayışlarını "vizyon" ve "refah" üzerine kurduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Özellikle bir şeyin altını çizmek istiyorum. AK Parti'li belediyelerin, muhalefet belediyeleriyle kıyaslamak zul olarak görmekteyim ve bunu belediyelerimize hakaret olarak da görmekteyim. Biz kendimizle yarışıyoruz. Çıtamızı daha da yukarıya çekmeye mecburuz, mahkumuz ve buna da inanmaktayım.



2019'da iki büyük seçimimiz var. 2019 yerel seçimlerinde yüzde 50+1'i önce belediyelerde almamız gerekmektedir. Şu anda Türkiye'deki mevcut belediyelerin sayısal olarak yüzde 63'ü AK Parti'lidir. 2019'da oy olarak yüzde 50+1'i üzerine çıkacak hem sayısal hem de nüfus olarak bir imkanımızın söz konusu olduğunu ifade etmek istiyorum."