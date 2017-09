AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Silahlı insansız hava araçlarıyla sivillerin hedef alındığı"nın, terör örgütünün uluslararası alana taşımak isteyeceği türden bir iddia olduğunu belirterek, böyle bir iddiayı gündeme getirmenin siyasetle, insan haklarıyla ilgisi bulunmadığını bildirdi. Erdoğan, "Kendi ülkesine, kendi ülkesinin güvenlik güçlerine, kendi milletinin terörle mücadelesine husumet besleyenlere milletimiz hak ettiği dersi sandıkta mutlaka verecektir" dedi.



Erdoğan, ATO Congresium'da, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bu yolda küsmek, darılmak, hele hele mücadeleye zarar verecek davranışlar içine girmek hiçbir arkadaşıma kesinlikle yakışmaz çünkü biz sıradan bir parti değiliz. Bu parti, bir davanın sembolüdür. Bunu böyle bilmemiz lazım. Bir davanın eri olmak başkadır, bir siyaseti partinin bireyi, elemanı olmak başkadır. Ben sizleri bir dava eri olarak görüyorum, dava arkadaşlarım, gönüldaşlarım olarak görüyorum. Bu dönemde AK Parti'ye zarar verecek her tutum, her söz, Türkiye'ye ve milletimizin geleceğine vurulmuş bir darbe olacaktır." dedi.



Türkiye'yi ve milleti ilerleyen günlerde zorlu bir dönemin beklediğini dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin içindeki, bulunduğu bölgedeki, küresel düzeydeki gelişmelerin, sağlam durmayı, gücü arttırmayı gerektirdiğini söyledi.



Milletin bu zorlu gücü AK Parti'lilere verdiğini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Vazifemizi başarıyla yerine getirdiğimiz ölçüde milletimizin desteğine mazhar oluruz. Başarısızlığımızın tek neticesi sadece AK Parti'nin iktidar kaybetmesi olsa, inanın bana bu çok küçük bir bedel olur. AK Parti'nin başarısızlığı demek Türkiye'nin önündeki çok büyük çok büyük fırsatları kaçırması daha da kötüsü elindekileri kaybetmeyle veya kaybetme tehlikesiyle yüz yüze kalması demektir. Ülkemizin kaderiyle partimizin kaderinin adeta bütünleştiği bir süreçten geçiyoruz, bunu unutmayın. AK Parti kazandığında Türkiye kazanıyor. Türkiye kazandığında AK parti kazanıyor. Bunun için milletimizin tamamıyla kucaklaşmalıyız. Seçimde başarı çıtamız asgari yüzde 50 artı 1 oy elde etmektir ama asıl hedefimiz milletimizin tamamının gönlünü fethetmektir. AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlığını varlık sebebi, hatta ekmek kapısı haline getirmiş küçük bir kesimi hariç tutarsak yeteri kadar gayret gösterirsek, ülkemizde desteğini alamayacağımız hiçbir vatandaşımızın ben bulunmadığına inanıyorum."



Erdoğan, seçimlere kadar 81 ilin tamamında, tüm fertlere ulaşmayı hedefleyerek, çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.



"Teröristlerle aynı safta olmak için adeta can atıyorlar"



"Biz kendi kaderimizi ülkenin kaderiyle bütünleşmiş olarak görürken ana muhalefet partisi unvanını taşıyan bir partinin milletvekilleri maalesef teröristlerle aynı safta olmak için adeta can atıyorlar." diyen Erdoğan, aynı partinin genel başkanının da devletin ve milletin yanında olmak, milletvekillerinden hesap sormak yerine benzer tavırlar içine girmekten çekinmediğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadele operasyonlarında ülkemize çok büyük imkanlar sağlayan silahlı insansız hava araçlarına yönelik iddialar, bu çarpıklığın en son örneğidir. Terörle mücadele ederken sivillerin zarar görmemesine yönelik hassasiyetimizi herkes gıpta ile takip eder ve takdirlerini belirtirken, birilerinin suyu bulandırmak için uğraşması ibretlik bir hadisedir. Türkiye, bırakınız kendi sınırlarımız içindeki operasyonları, sınır ötesi operasyonlarında dahi sivillerin zarar görmemesi politikasından taviz vermemiş bir ülkedir. Hatta bu uğurda çok kez güvenlik güçlerimizi tehlikeye attığımız, şehitler verdiğimiz durumlar olmuştur." diye konuştu.



"Milletimiz hak ettiği dersi sandıkta mutlaka verecektir"



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin terörle mücadele yönteminden ve son dönemde elde ettiği ciddi başarılardan rahatsız olmaya terör örgütünün hakkı olabilir, terör örgütünü destekleyen birtakım güçler de bundan rahatsızlık duyabilir. Ama bu ülkenin hiçbir milletvekilinin böyle bir hakkı yoktur. 'Silahlı insansız hava araçlarıyla sivillerin hedef alındığı' gibi tam da terör örgütünün uluslararası alana taşımak isteyeceği türden bir iddiayı gündeme getirmenin siyasetle, insan haklarıyla ilgisi kesinlikle yoktur. Kendi ülkesine, kendi ülkesinin güvenlik güçlerine, kendi milletinin terörle mücadelesine husumet besleyenlere milletimiz hak ettiği dersi sandıkta mutlaka verecektir.



Ana muhalefetin başındaki zat, 'Artık kavgaysa, kavga' diyor. Hale bak. Sizin hayatınız zaten bu milletle, bu milletin değerleriyle, kutsallarıyla kavgayla geçti. Eğer bizimle kavga edeceksen bunu her fırsatta Avrupa Birliği'ne, yabancı ülkelere, kuruluşlara şikayet ederek zaten yapıyorsun. Bu zat, kendi ülkesini, devletini, milletini yabancılara şikayet ederek, hedef göstererek siyaset yapmayı alışkanlık haline getirdi. Üstelik bu kavgada yalnız da değil. Terör örgütlerini ve onların destekçileri olan yerli, yabancı odakları yanına alarak, bu kavgayı büyütmeye çalışıyor."



Meşrepleri gereği Yunus Emre'nin izinden gittiklerini dile getiren Erdoğan, Yunus Emre'nin "Biz gelmedik kavga için / Bizim işimiz sevgi için / Dostun evi gönüllerdir / Gönüller yapmaya geldik." dizelerini okudu. Erdoğan, siyaseti böyle anladıklarını, böyle yaptıklarını belirtti.



Erdoğan, "Bu sevgi ve dostluk, bunu hak edenler içindir. Düşmanlığı, fitneyi, ihaneti kendisine yol edinenlerle kavga etmekten hiçbir zaman kaçmadık, kaçmayız. Bunu da söyleyeyim." ifadelerini kullandı.



İnsanlarla akılları alacağı dilden konuşmasını da bildiklerini vurgulayan Erdoğan, "Yaşadığımız dönem ve içinde bulunduğumuz şartlar sebebiyle bizim ömrümüz zaten hep kavgayla geçti. Hayatımızın her döneminde Türkiye'ye ve Türk milletine düşman kim varsa onlarla kavga ettik, etmeyi de sürdürüyoruz. Darbecilerle, darbe heveslileriyle, vesayet odaklarıyla, karanlık lobilerle, terör örgütleriyle, her türden ihanet çeteleriyle kavgamızı Allah ömür verdikçe devam ettirmekte de kararlıyız. Kendimiz için değil uğruna canımızı vermeyi göze aldığımız değerlerimiz, ülkemiz, milletimiz, bayrağımız, ezanımız için yürüttüğümüz bu kavgada yanımızda olan herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.



(Sürecek)