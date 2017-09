Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şahsımın heykel veya benzer görsellerini yapmışlar, tabii bunu duyunca ben çok üzüldüm. Bir defa bu bizim değerlerimize terstir. Ben ne heykelimin dikilmesini ne masklar yapılmasını ne bu tür görseller yapılmasını istiyorum. Bizim belediyelerimiz, bir defa bunları kaldırttık ayrı mesele, bundan sonra lütfen bu yanlışlara tevessül etmesinler, heykel değil, hizmete yönelik eserler diksinler." dedi.



Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"ndaki konuşmasında, rabia işaretini bilmeyen ve öğrenemeyenlerin bulunduğunu, bunun partilerinin sembolü olduğunu belirtti.



Sembolün felsefesinin belli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Nedir? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunu Kılıçdaroğlu öğrenmemiş, varsın öğrenmesin. Ama önce biz çok iyi öğreneceğiz, milletimize de anlatacağız. Buna karşı çıkacak kimsenin olacağına ben ihtimal vermiyorum." diye konuştu.



Erdoğan, tek millet vurgusu yaparak, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Boşnak'ıyla, Roman'ıyla 80 milyon tek millet olunmasını istediklerini söyledi. "Tek bayrak" diyen Erdoğan, bayrağa eş paçavraları asla kabul etmediklerini aktardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



"780 bin kilometrekareyle 'tek vatan'. Bu vatan topraklarında biz kimseye operasyon yaptırmayız. Buna gayret edenler varsa ki var, onlar da şu anda nerede? ya hapiste ya mezarda. Ey Kılıçdaroğlu, ey yanındaki kendini bilmezler, silahlı insansız hava araçlarının yaptığı iş, bu vatana, bu millete ihanet eden teröristleri yok etmektir, bunu böyle biliniz. Sen bir gün başka konuşacaksın, bir gün başka konuşacaksın... Biz sizi biliyoruz zaten, siz gökkuşağı gibisiniz, renkten renge devamlı giriyorsunuz ama bir gün başka, bir gün başka... İşte bu siyasetçiye yakışan bir yürüyüş değildir. Onun için de 9 seçim, 9 mağlubiyet aldın, almaya da devam edeceksin. Bu milletin evlatlarını şehit edenleri savunanlar bu milletin oyunu alamaz, bunu böyle bileceksin. Yani benim Mehmetçiğim kim? Bunlar bizim evladımız. Onları şehit edenler teröristler. 'Onları yok etmek bizim görevimiz değil' öyle mi? Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan da çıkacaksın, 'Dört yılda ben terörü bitiririm' diyeceksin. Sen kimsin ya, neyi bitireceksin? Lafla peynir gemisi yürümüyor."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK'da genel müdürüyken SSK'yı nasıl batırdığını, bitirdiğini, o dönem hastanelerin halini milletin çok iyi bildiğini söyleyen Erdoğan, "Ondan sonra da seni görevden almak durumunda kaldılar veya kaçıp gittin. O hastanelerin hali neydi? Rahmetli Savaş Ay, bir televizyon programında gayet güzel ortaya koydu. Sen osun. Sana beş tane koyun teslim etseler kaybeder gelirsin." dedi.



"Sağınızda solunuzda kimler olduğu belli"



Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devletin söz konusu olamayacağını, bu devleti dimdik ayakta tutabilmek için ne gerekiyorsa onu yapacaklarını vurgulayan Erdoğan, "SİHA'larla da tanklarla da toplarla da yapacağız. Tüm silahlarla güvenlik güçlerimizi donatarak bunları yapacağız." ifadesini kullandı.



Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kandil'den sana destekler geliyor. Memnunsun değil mi? Şimdi beraber kendi koalisyonunuzu da yaparsınız, beraber de yolculuğunuza devam edersiniz. Size de yakışır. Sözde adalet yürüyüşünde de beraber yürüdünüz zaten. Sağınızda solunuzda kimler olduğu belli. Bir tarafınızda malum o takım PKK onun desteği altında olanlar, öbür tarafınızda da FETÖ. İyi buldular birbirlerini. Benim milletim de bunları inşallah görüyor. Bunlara da gerekli olan dersi en kısa zamanda verecektir."



"Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz"



"Müslüman, bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz" diyen Erdoğan, uyanık olunması gerektiğini belirtti.



SİHA'larla ilgili söylemleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Ya bize yıllarca ABD, İsrail, bunlar insansız hava araçlarını vermemekte adeta kılı kırk yardılar. Verdikleri zaman da bunların tamiratı, tadilatı, şusu, busu bize gerçekten hendek atlattı. Artık bu ülke kendi insansız hava araçlarını, silahlı olanlarını yapar hale geldi. Şimdi asıl bundan rahatsız oluyorlar. Daha güzel şeyler yapar hale de geliyoruz ve geleceğiz. Önemli adımlar atıyoruz, şurada bir S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler ya. Ne olacaktı? Sizi mi bekleyeceğiz? Biz de başımızın çaresine... Bütün güvenlik noktasında tedbirlerimizi alıyoruz ve alacağız. Çok daha basitleri var, tabii her şey her yerde konuşulmuyor. Onun için, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bunun başka çaresi yok."



"Bunu duyunca çok üzüldüm"



Sayısı fazla olmamakla birlikte bazı belediyelerce kendisinin heykel veya benzer görsellerinin yapıldığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:



"Tabii bunu duyunca ben çok üzüldüm. Bir defa bu bizim değerlerimize terstir. Ben ne heykelimin dikilmesini, ne masklar yapılmasını, ne bu tür görseller yapılmasını istiyorum. Bizim belediyelerimiz, bir defa bunları kaldırttık ayrı mesele, bundan sonra lütfen bu yanlışlara tevessül etmesinler, heykel değil, hizmete yönelik eserler diksinler. Bunların bizim değerlerimizle çatışan şeyler olduğunu bir defa bilmemiz lazım. Asla bu ola, hiçbir arkadaşım, böyle bir yanlış yaptılar, bundan sonra da kimse bu yola tevessül etmesin."



Birilerinin ülkesini, milletini karalamak, sıkıntıya düşürmek için çalışabileceğini ifade eden Erdoğan, "Biz hem bunlarla mücadele edeceğiz hem de milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin gayreti içinde olacağız" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarının şehirlerini 2023 Türkiye'si hedeflerine uygun konuma getirecek projeler, programlar, yatırımlar için harekete geçirmesi gerektiğini belirterek, "Sadece bununla kalmayıp 2053'ün, 2071'in şehirlerinin planlamasını da yapmaya başlamalıyız. İmardan ulaşıma, altyapıdan sosyal yardımlara kadar her alanda ülkemizin ve dünyamızın yönelimlerini dikkate alan bir yaklaşımla kendimize yeni ufuklar çizmeliyiz" diye konuştu.



Değişen Türkiye'nin 30 yıl öncesinin standartlarıyla kucaklanamayacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Örneğin 2000 yılı nüfus sayımına göre ülkemizin nüfusunun yüzde 35'i kırsalda yaşıyordu. Bugün bir kısmı büyükşehir uygulamasının etkisiyle de olsa bu oran yüzde 8 düzeyine inmiştir, düşmüştür. Belediyelerin yetki alanına giren belde, ilçe ve il merkezlerinde yoğunlaşan nüfusun ihtiyaçları ve talepleri de buna göre değişmiştir, artmıştır, çeşitlenmiştir. Sanayiden turizme kadar her alanda yaşanan gelişmeler ister istemez belediyelerimizin görevlerini artırıyor, ağırlaştırıyor. Tabii buna paralel olarak belediyelerimizin kaynaklarında da ciddi artış yaşandı. Örneğin belediyelere genel bütçe gelirlerinden 2002'de sadece 4,7 milyar lira ödenek gönderilirken bu rakam geçtiğimiz yıl 52 milyar liranın üzerine çıktı. Önümüzdeki dönemde bu değişim hiç şüphesiz devam edecektir. AK Parti olarak diğer hizmet alanları gibi belediyelerde de ülkemizi geleceğe hazırlama konusunda tüm dünyaya parmak ısırtacak başarılara imza atmayı sürdüreceğimize inanıyorum. 2004'te 'yerel kalkınma başlıyor' diyerek başlattığımız, 2009'da 'marka şehirler', 2014'te 'büyük medeniyet yolunda' diyerek sürdürdüğümüz belediyelerdeki hizmet yolculuğumuzu 2019 yılında bir üst aşamaya çıkartarak inşallah sürdüreceğiz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını, "Bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım, AK Parti olalım" ifadesiyle tamamladı.



Notlar



Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erol Kaya ve Hayati Yazıcı da hazır bulundu.



Erdoğan, konuşması sonrasında "Yerel Yönetimler Proje Yarışması"nda sosyal projeler ve kent ekonomisine katkı kategorilerinde dereceye giren belediyelere ödüllerini verdi, ödül alan belediyelerin başkanları aile fotoğrafı çektirdi.



Birinci oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabının gerçekleştiği toplantının ikinci oturumu, basına kapalı devam edecek.



(Bitti)