Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2019 seçimlerinde sadece cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği değil aynı zamanda belediye başkanlığı seçiminde de yüzde 50+1 oya ulaşmayı hedefliyoruz, bu bir hedeftir. Şayet belediyecilik hizmet işiyse, ki kesinlikle öyledir, AK Parti belediyelerinin hizmet büyüklüğünü ve kalitesini diğer belediyelerle kıyaslamak mümkün değildir." dedi.



Erdoğan, ATO Congresium'da, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"ndaki konuşmasında, ödüllerini verecekleri "Yerel Yönetimler Proje Yarışması"nda sosyal projeler ve kent ekonomisine katkı kategorilerinde dereceye giren belediye başkanları ile ekiplerini tebrik etti.



Bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Yerel Yönetimler Proje Yarışması"nın, AK Partili belediyelerce hayata geçirilen özgür ve orijinal çalışmaların tüm Türkiye'ye tanıtılması açısından önemine değinen Erdoğan, ülkede artık 2019'da dördüncü dönemine girecek ve esasında 1994'e kadar götürülebilen çok daha köklü bir geçmişi olan bir "AK Parti Belediyeciliği" modelinin ortaya çıktığını ifade etti.



Türkiye'de 1984'teki seçimle birlikte belediyelerin büyük ölçüde Anavatan Partisine mensup başkanlarca yönetildiğini anımsan Erdoğan, "Bu deneyim milletimizi memnun etmemiş olacak ki 1989'da belediyeler 3 parti arasında dağılmıştır. 1994'e gelindiğinde bu defa ülkemizde 4'üncü bir parti belediyelerde söz sahibi olmuştur, o da Refah Partisidir. Bir sonraki dönemde, 1999'da ilk sırayı Fazilet Partisinin aldığı, onu Anavatan Partisi, DSP, MHP, CHP ve DYP'nin takip ettiği çok daha dağınık bir yerel yönetim tablosu karşımıza çıkmıştır." diye konuştu.



Erdoğan, 2004'ten itibaren önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek derecede yüksek bir destekle, il genel meclislerindeki yüzde 42'lik, büyükşehir belediyelerindeki yüzde 46'lık, il belediyelerindeki yüzde 40'lık oy oranıyla AK Parti belediyeciliğinin sahneye çıktığını kaydetti. Erdoğan, "Her ne kadar 2009'da yüzde 38'e gerilemiş olsa da bu destek 2014 yılında yeniden yüzde 43-45 düzeylerine çıkmıştır." ifadesini kullandı.



"Yüzde 50+1 oya ulaşmayı hedefliyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilerleyen süreçte yeni bir seçim ve imtihanın bulunduğuna işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"2019 seçimlerinde sadece cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği değil aynı zamanda belediye başkanlığı seçiminde de yüzde 50+1 oya ulaşmayı hedefliyoruz, bu bir hedeftir. Şayet belediyecilik hizmet işiyse, ki kesinlikle öyledir, AK Parti belediyelerinin hizmet büyüklüğünü ve kalitesini diğer belediyelerle kıyaslamak mümkün değildir.



Ülkemizde bin 397 belediyeden 884'ünün AK Parti tarafından yönetiliyor olması, bu gerçeğin belediyemiz veyahutta milletimiz tarafından da teyidi anlamına geliyor. Gerçekten de tıpkı hükümette, tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi belediyecilikte de rakiplerimizle değil biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Öyle ki kendimizi rakiplerimize göre ayarlamaya kalksak, yaptıklarımızın yarısına bile ulaşamayız. Aramızda o derece büyük bir fark vardır. Önümüzdeki seçimde çıtayı biraz daha yükseltiyoruz, milletimizin gönlünde daha fazla yer edinmek için de buna uygun bir vizyon ortaya koymamız, projeler geliştirmemiz, ekipler oluşturmamız gerekiyor."



Belediyelerdeki tecrübelerin, hizmetlerin, başarıların üzerine kurdukları hükümetteki ve AK Parti'deki kadroların özünde belediyecilik tecrübesi olan kişiler bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, mektebin de belediyeler olduğuna işaret etti.



"Tabandan gelen siyaset hikayemize borçlu olduğumuz bir gerçektir"



Erdoğan, belediyecilikten Türkiye'nin yönetimine, oradan da bölgesel ve küresel bir güç olmaya doğru giden bu yolun, doğru bir yol olduğunun sayısız tecrübeyle görüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Milletimizle olan güçlü bağımızı, tepeden inme değil de tabandan gelen siyaset hikayemize borçlu olduğumuz bir gerçektir. Belediyecilik dönemimizde millete hizmet etmenin sadece yol yapmaktan, su, kanalizasyon, ulaşım sorunlarını çözmekten ibaret olmadığını aynı zamanda gönülleri de yapmaktan geçtiğini yaşayarak gördük. Hacı Bayram Veli'nin dediği gibi, 'Nagehan bir şara vardım, ol şarı yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım, taş ve toprak arasında.' İnsan, taşla toprak arasında kendini inşa eder ama toplumu da inşa eder. Biz bu anlayışla yola çıktığımız için şehirlerle birlikte zihniyetleri de değiştirdik. İstanbul'da veya ülkemizin herhangi bir ilinde, ilçesinde verdiğimiz hizmeti, 15 yıldır Türkiye'nin tamamında hatta dünya çapında yürütüyoruz."



(Sürecek)