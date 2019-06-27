Belediye başkanları Gebze esnafını ziyaret etti

Belediye başkanları Gebze esnafını ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze ilçesinde bulunan Eskiçarşı esnafını ziyaret etti.

Belediye başkanları Gebze esnafını ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze ilçesinde bulunan Eskiçarşı esnafını ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze esnafıyla bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e esnaf ziyareti sırasında AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. İlçede bulunan Eskiçarşı'da gerçekleşen ziyarette esnafa hayırlı işler dileyen başkanlar, sohbet ederek öneri ve talepleri aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bölgede gerçekleştirecekleri yatırımlar hakkında esnafı bilgilendiren Büyükakın, Gebze'nin çok önemli bir bölge olduğunu ifade etti. Esnafın sokağın kalbi olduğunu ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de, "Esnafımızın düşünceleri ve talepleri bizler için çok önemli" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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