Belediye başkanları denize açılıp kirliliği inceledi
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Belediye başkanları denize açılıp kirliliği inceledi

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Güncel

Belediye başkanları denize açılıp kirliliği inceledi Başkanlar acil eylem planı çağrısı yaptı Marmara denizini istila eden müsilajla mücadele için Bursa'da belediye başkanları gemiyle denize açılıp basın toplantısı düzenledi.

Belediye başkanları denize açılıp kirliliği inceledi

Başkanlar acil eylem planı çağrısı yaptı

BURSA - Marmara denizini istila eden müsilajla mücadele için Bursa'da belediye başkanları gemiyle denize açılıp basın toplantısı düzenledi.

CHP Bursa İl Başkanlığı, Marmara denizinde oluşan kirliliğe dikkat çekmek için belediye başkanlarıyla birlikte denize açılıp açıklama yaptı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, gemiyle Mudanya'dan denize açılıp kirliliği inceleyip acil eylem planı çağrısı yaptı.

Karaca, "Benim 30 yıllık siyasi hayatımın en ilginç basın toplantısı oluyor. Marmara denizi dünyada bir çok ülkeye nasip olmayacak kadar güzellikleri bünyesinde barındıran bir deniz. Böylesine güzel bir nimeti yıllardır el birliğiyle yok etmek için canla başla çalıştık ve çalışıyoruz. Marmara denizi 11 bin 342 metre kare büyüklüğü, 23 tane adasıyla kıtaları birleştiren bir incidir. Son yıllarda kendini gösteren atıklar yüzünden can çekişiyor" dedi.

Mustafa Bozbey de, "Siz sanayiyi sadece bu bölgede yapar, göçü bu bölgeye tetiklerseniz, bütün atıkları da arıtmadan denize verirseniz, bu denizin ölümünü adım adım sağlarsınız. Buradan merkezi ve mahalli idare yetkililerinin hepsine seslenmek istiyorum. Marmara'da sanayi alanlarına son verin, hatta yapılamayan, yapılmayan yerleri boşaltıp, daha farklı yerlere boşaltın ki Marmara denizini kurtaralım. Artık Bursa'da da sanayi alanlarına dur demenin vakti geçti, ama bugün itibariyle dur dememiz lazım" şeklinde konuştu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Marmara denizinin artık arıtılmayan bir damla suya tahammülü yoktur. Bir damla arıtılmış suya tahammülü kalmadığını anlayalım diye bugün bunu yaptık" diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Marmara denizini en çok kirleten Nilüfer çayı. Bu çayın Nilüfer'deki girişiyle çıkışı arasındaki suyun tahlillerini yaptığınızda Marmara denizinin nasıl bu hale geldiğini rahatlıkla anlayabilirsiniz" dedi.

Belediye başkanları denize açılıp kirliliği inceledi
Belediye başkanları denize açılıp kirliliği inceledi
Belediye başkanları denize açılıp kirliliği inceledi
Belediye başkanları denize açılıp kirliliği inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

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