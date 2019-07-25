Belediye başkanları Antalya'da YAPEX'te buluşacak

Kültürel Mirasa sahip çıkan ve kültür turizminde çıkış arayan belediyeler, Antalya'da Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı'nda (YAPEX) bir araya gelecek.

"Kültür Mirası Koruma" teması ile 6- 8 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek YAPEX Restorasyon Fuarı, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) işbirliği ve Tarihi Kentler Birliği ile Avrupa Tarihi Kentler Birliği (Heritage Europe) desteğiyle Antalya Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"Kültür Mirasını Koruma" temasıyla bu alanda Türkiye'de tek olan Yapex Restorasyon Fuarı ile yaptıkları koruma projeleriyle kültür turizminin gelişmesine katkı koymak isteyen Tarihi Kentler Birliği (TKB) üyesi belediyeler şimdiden fuara büyük ilgi göstermeye başladı.

Seçimlerden sonra ilk buluşma"

Aralarında İstanbul, Antalya, Gaziantep ve Hatay gibi büyükşehir belediyelerinin de yer aldığı 23 belediye şimdiden Yapex Restorasyon Fuarı'na katılma kararı aldı. Yapex Restorasyon Fuarı, 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinden sonra belediye başkanlarının da ilk buluşma noktası olacak.

Fuara katılacak Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Edirne Belediyesi, Burdur Belediyesi, Safranbolu Belediyesi, Yüreğir Belediyesi, İbradı Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Ödemiş Belediyesi, Alanya Belediyesi, Bergama Belediyesi, Ünye Belediyesi, Kastamonu Belediyesi, Demre Belediyesi ve Mudanya Belediyesi projelerini ve kentlerini tanıtmaya çalışacak.

Birçok belediye de fuara katılmak için girişimlerini sürdürüyor.

Türkiye'de 30 yıllık bilgi birikimi ile YAPEX Fuarlarını düzenleyen Akdeniz Tanıtım A.Ş Genel Müdürü Fatih Onkar, bu bilgi birikimine yepyeni yorumlar katarak hedef odaklı, yenilikçi ve dinamik "İş Platformu" temalı organizasyonlar düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl fuara belediyeler tarafından büyük ilgi gösterildiğini anlatan Onkar, "Fuar takvimi devam ediyor. Ancak, Türkiye'nin büyük belediyeleri şimdiden fuarda yer almak için sıraya girdi. Belediyeler, Kültürel Mirası Koruma konusunda yaptıkları projelerle fuarda yerini alacak" dedi.

YAPEX Restorasyon Fuarı'nın, kentsel koruma ve restorasyon projelerini, restorasyon uygulamaları için doğru malzemeler ve teknikler ile buluşturmayı öncelikle hedeflediğine dikkat çeken Onkar şöyle devam etti.

"Fuar, yapı restorasyon ve tadilatları ile renovatif uygulamaların yanı sıra, kültür mirasını oluşturan eski ve yakın dönem mimari eserlerin restorasyonu, korunması, işlevlendirilmesi ve geleceğe aktarılması için çalışmalar yapan tüm yatırımcı, projeci ve üretici unsurları, ulusal ve uluslararası kurumları Antalya'da bir araya getiriyor."

Tarihi Kentler Birliği'nin geleneksel buluşması "

YAPEX Restorasyon Fuarı'nın, Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyeleri için geleneksel bir buluşma noktası olduğuna dikkat çeken Onkar, şunları kaydetti."Belediyelerimiz gerçekleştirdikleri restorasyon projelerini Antalya'da bu fuarda kamuoyu ile paylaşıyor. Yapex Restorasyon, Kültür Mirası ve Koruma Fuarı bu yıl gündem başlığını "Kentsel Korumada Kültür Mirası" olarak belirledi. Fuarda, kent dokusu içinde yer alan miras alanlarındaki yeni koruma yaklaşımlarına dikkat çekilecek. Geçmiş yıllarda değişik kesimlerin içten destekleriyle verimli ve kalıcı sonuçlara ulaşarak, kendine özel bir alan açan YAPEX Fuarı, edinilen deneyimlerin ışığında yeni hedeflere yöneliyor. Kentsel Korumada Kültürel Miras" teması ile düzenlenecek YAPEX Restorasyon, Kültür Mirası ve Koruma Fuarı, bize miras kalan değerleri koruma konusunda gündem yaratmayı hedefliyor."

"YAPEX restorasyonda olacaklar"

Fatih Onkar, Yapex Resorasyon Fuarı'nda yer alacak konuları da şöyle sıraladı: "Kültürel mirasa sahip çıkan projeleriyle Belediyeler fuarda yer alacak. Tarihi yapılar için uygulama yapan firmalar, kurumlar, mimarlık ofisleri projelerini tanıtacak.

Güncel restorasyon ve koruma projeleri, kentsel yenileme projeleri tartışılacak. Konuya ilişkin uygulama alternatifleri ile yüzlerce yapı malzemesi firması yer alacak. Kültür mirası üzerine örnek uygulama yapan dünya kentleri ve kurumları ile bilgi paylaşımı gerçekleştirilecek. Koruma ve Restorasyon Kurumları, Üniversiteler, Konservasyon Laboratuvarları ile Geleneksel Yapı Zanaatları ve Malzemeleri." - ANTALYA

Kaynak: İHA