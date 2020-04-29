Belediye başkanıyım diyerek Abdurrahim Albayrak'ın 40 bin TL'sini dolandıran şahıs yakalandı
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Belediye başkanıyım diyerek Abdurrahim Albayrak'ın 40 bin TL'sini dolandıran şahıs yakalandı

Belediye başkanıyım diyerek Abdurrahim Albayrak'ın 40 bin TL'sini dolandıran şahıs yakalandı Kendisini belediye başkanı olarak tanıtıp Abdurrahim Albayrak'ın 40 bin TL'sini dolandıran şahıs yakalandı.

Belediye başkanıyım diyerek Abdurrahim Albayrak'ın 40 bin TL'sini dolandıran şahıs yakalandı
29.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:37

Belediye başkanıyım diyerek Abdurrahim Albayrak'ın 40 bin TL'sini dolandıran şahıs yakalandı

İSTANBUL - Kendisini belediye başkanı olarak tanıtıp Abdurrahim Albayrak'ın 40 bin TL'sini dolandıran şahıs yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, korona virüse (covid-19) yakalandıktan sonra tedavi gördüğü hastaneden sağlığına kavuşarak taburcu olmuştu. Tedavi sürecinin ardından bir televizyon programına katılan Albayrak, kendisini İstanbul'da bir belediyenin başkanı olarak tanıtan kişilerce korona virüse karşı yardım kampanyası bahanesiyle dolandırıldığını açıklamıştı. Olayın ardından Abdurrahim Albayrak avukatı Kemal Aytaç aracılığı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sunmuştu. Albayrak'ın avukatı, müvekkilinin kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtan şüpheli A. B. tarafından arandığı ve şüphelinin korona virüs (covid-19) salgını nedeniyle yardım toplandığını belirterek katkıda bulunmasını istemesi üzerine Albayrak'ın asistanı tarafından gerekli görüşmelerin yapıldığını söylemişti.

Bunun üzerine harekete geçen Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipleri, yapılan çalışmalarla şüpheli şahısın parayı Gebze'den çektiğini tespit etti. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler parayı çeken Abdulvahap B. ile telefon görüşmesini yaptığı belirlenen Fatih Y. (39)'yi Kocaeli'de kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden Abdulvahap B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Fatih Y.'ye ev hapsi verildi.

Belediye başkanıyım diyerek Abdurrahim Albayrak'ın 40 bin TL'sini dolandıran şahıs yakalandı

Kaynak: İHA

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