Belediye başkanının öğrencilerle yaptığı deney başında zor anları

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, öğrencilerle deney yaptı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, öğrencilerle deney yaptı. Deney sırasında meydana gelecek tepkimeden habersiz Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, deneyin de azizliğine uğradı.

Kepez Belediyesinin Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle eski Dokuma Fabrikası'nda kurduğu Antalya Bilim Merkezi, açılış için gün sayıyor. Resmi açılış töreni 30 Ağustos'ta yapılacak olan Akdeniz'in ilk ve tek bilim merkezi, geçtiğimiz günlerde bilimsel çalışmalar için öğrencilere kapılarını araladı. Öğrenciler, Antalya Bilim Merkezi'ndeki bilimsel çalışmalarını öğretmenlerin ya da bilim merkezinin uzmanları gözetiminde sürdürüyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de bilim merkezindeki çalışmaları incelemek, hem de öğrencilerin birbirinden ilginç bilimsel araştırmalarını ve gerçekleştirdikleri deneyleri görmek için sık sık merkezi ziyaret ediyor.

Öğrencilerin deney heyecanına ortak olmak isteyen Başkan Tütüncü, açık alanda gerçekleştirilen hidrojen peroksit'in katelizör yardımı ile girdiği tepkime deneyine katıldı. Masa başına geçen Başkan Tütüncü, eğitmen ve diğer 2 öğrencinin birlikte gerçekleştirdiği deneyde, tüplere hidrojen peroksit ve deterjan ile tepkimeye giren katelizör reaksiyona neden oldu.

Tepkimeyle ortaya çıkan reaksiyon da Başkan Tütüncü ve yanındakiler masanın etrafından uzaklaştı. Deney sırasında meydana gelecek tepkimeden habersiz olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, deneyin de azizliğine uğrayanı oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı