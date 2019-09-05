Belediye Başkanının makam şoförüne bıçaklı saldırı

05.09.2019 15:32

Afyonkarahisar'ın Çay İlçe Belediye Başkanı'nın makam şoförü, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, dün ilçede bir vatandaşın düğün törenine katıldı. Düğün sonunda başkan Atlı ile görüşmek isteyen Sedat Ç. ile kardeşi Ali Ç'ye bugün için randevu verildi.

Bunu kabul etmeyen ve alkollü oldukları ileri sürülen Sedat Ç. ile kardeşi Ali Ç, başkan Atlı'nın makam şoförü Metin Sansarcı ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sedat Ç, Sansarcı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çay Devlet Hastanesine kaldırılan Sansarcı'nın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden Sedat Ç, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Çay Belediyesinde memur olarak çalıştığı öğrenilen Ali Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA