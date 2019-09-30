Belediye başkanının makam aracına haciz konulması

30.09.2019 21:33

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, haciz konulan makam aracını başka bir yere kaldırdıklarını belirterek, "Belediye meclis toplantısında bu aracı hizmet aracı olarak meclisten geçireceğiz." dedi.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki dönem işten çıkarılan işçilerin açtığı davayı kazanmaları sonucu ödenmesi gereken paranın bir kısmının ödenememesinden dolayı makam aracına haciz konulduğunu anımsattı.

Kararın ardından makam otomobilinin alınmaması için dün aracın etrafını iş makineleriyle kapattıklarını hatırlatan Kaya, iş makinelerini kaldırdıklarını, arabayı ise alınmaması için şantiye deposuna götürdüklerini dile getirdi.

Kaya, "Aracı şu an başka yere kaldırdık. Belediye meclis toplantısında bu aracı hizmet aracı olarak meclisten geçireceğiz." dedi.

Olay

2014 yılında belediyede işten çıkarılan 87 personelin açtığı 1 milyon 46 bin 260 liralık tazminat davasının sonucunda işçilere 588 bin 284 lira ödenmiş, geriye kalan kısmın ödenmemesi üzerine alacaklara karşılık Aydın İş Mahkemesince belediyeye ait makam aracı için haciz kararı verilmişti.

Belediye ekipleri, makam aracının alınmaması için iş makineleriyle aracın çevresini kapatmıştı.

Kaynak: AA