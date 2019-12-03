Belediye Başkanının gözlerini bağladılar, bastonla parkurda yürüttüler

03.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:02

Isparta Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, farkındalık oluşturmak amacıyla tüm engelli derneklerinin katılımıyla 'Empati Yürüyüşü' düzenledi.



Belediye önünden başlayan ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında son bulan yürüyüşün ardından, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gözleri bağlı olarak görme engellilerin yaşadığı durumu daha yakından anlamak amacıyla empati yürüyüşü gerçekleştirdi.



Engelli dernekleri ile birlikte düzenlenen yürüyüşe katılan ve ardından Valilik önünde Vali Ömer Seymenoğlu ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikleri takip eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, program sonunda engellilerin isteklerini kırmayıp onlarla fotoğraf çekildi.



Başkan, gözlerini bağlayarak empati yürüyüşü yaptı



Bir grup genç tarafından Başkan Başdeğirmen'e gözleri kapalı olarak 'empati yürüyüşü' yapması teklifinde bulunuldu. Bunun üzerine Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gençlerin gözüne bağladığı bandana ile birlikte elinde beyaz bastonla dubalardan hazırlanmış parkurların arasından yürüdü.



"Engellilerimizi anlamak bu durumda çok daha kolay"



Gençlerin yürüyüş sonrasında 'neler düşünüyorsunuz?' yönündeki sorusunu cevaplayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, görerek ve görmeden yürümek arasında çok büyük farkın bulunduğunu söylerken, "Engellilerimizi anlamak bu durumda çok daha kolay" dedi.



Empati yapılması durumunda birçok şeyin aşılabileceğine dikkat çeken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Kendimizi bazen karşımızdaki insanların yerine koyabilmek lazım. Zorlukları bulunan tüm vatandaşlarımız için empati yapabilmemiz gerekir. Bunu yaptığımız zaman bir çok şeyi anlayabiliyoruz. Sadece görme engelli değil, tüm engellilerimizin hayat şartları gerçekten zor. Sadece kendilerine değil, ailelerine de çok zor. Tabi bunlar Allah'tan geldiğine inandığımız rahatsızlıklar. Allah herkese sağlık, sıhhat afiyet nasip etsin. Hepimizin de bir engelli adayı olduğumuzu biliyoruz. Bu vatandaşlarımıza karşı çok hassas ve duyarlı olmak zorundayız" görüşlerinde bulundu.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tüm engellilerin günlerini kutlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Tüm vatandaşlar olarak bu ayrıcalıklı kardeşlerimize, dostlarımıza gereken yardımı da yapmamız gerekiyor" derken, engelli araç park yerine sağlıklı bir vatandaşın aracını park edebildiğine işaret etti. Başdeğirmen, "Arkadaşlarımıza engelli araç park yerlerinin bulunduğu yerlere 'Araç koyacağım yeri aldın, engelimi de alır mısın?' şeklinde yazılı bir tabela asılmasını istedim. Arkadaşlarımız şu an bunları hazırlıyorlar. Sağlıklı bir vatandaşımız, engelli park yerine aracını koyduğunda bu yazı ile karşılaşacak. Yine kaldırım rampalarına araç park edilmesi, ya da eşya konması da uygun değil. Vatandaşlarımızın engellilerimizin daha rahat hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla ellerinden geleni yapmaları gerektiği inancındayım. Tüm vatandaşlarımız bu konulara dikkat etse bunları konuşmamıza gerek kalmaz." ifadelerinde bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA