Belediye başkanının evine pompalı tüfekle ateş edilmesi

09.09.2019 23:14

Antalya'da Serik İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı av tüfeğiyle ateş edilmesi olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aputkan'ın Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan evinin önüne bir otomobille gelerek pompalı tüfekle ateş edilmesi olayıyla ilgili Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler Ş.D, H.Y, H.H.Y. ve A.K, gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ş.D, H.Y. ve H.H.Y, tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

6 Eylül'de Serik İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı av tüfeğiyle ateş edilmiş, olay sırasında evde bulunan ve yara almadan kurtulan Aputkan ve ailesi durumu jandarmaya bildirmiş, olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı incelemede, evin dış kapısında ve 2 odanın dış cephesinde ve pencerelerinde 72 saçma deliği tespit etmişti.

Kaynak: AA