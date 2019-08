29.08.2019 18:25

Belediye Başkanını tekerlekli sandalye ile görenler şoke oldu

Vatandaşlar önce şaşırdı sonra tebrik etti

MUĞLA - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras,'ı tekerlekli sandalye ile gören vatandaşlar önce şaşırdı sonra tebrik etti. Bodrum'da yaşayan engelli vatandaşların günlük yaşamları içinde karşı karşıya kaldıkları sorunları tespit etmek için tekerlekli sandalye ile Bodrum sokaklarında gezen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sorunları tespit etti.

"En Büyük Engel Engellenmektir" sloganıyla Bodrum'un Turgutreis Mahallesinde gerçekleştirilen etkinliğe Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı ile Yakaköy Sevgi Sanat Atölyesi'nin öğrenci ve öğretmenleri ile aileler ve her iki kurumun yöneticileri katıldı. Bazı belediye meclis üyeleri ile birim müdürlerinin de hazır bulunduğu etkinlik, Turgutreis Atatürk Meydanı'ndan başladı. Burada tekerlekli sandalye kullanan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya, Turgutreis sokaklarında dolaşmak üzere yola çıktı.

Yollarda ve kaldırımlarda tekerlekli sandalye ile yol alan Başkan Aras, zaman zaman zor anlar yaşadı. Engelli bireylerin ve ailelerinin ulaşımda yaşadığı sıkıntıları birebir gözlemleme fırsatı bulan Başkan Aras, bazı yerlerde kaldırım işgallerini aşamayınca yanındakilerden yardım almak zorunda kaldı. Kaldırımları ve özellikle de engelli yollarını işgal eden araç sürücüleri ve esnafları uyaran Belediye Başkanı, bu hususta daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

Engelsiz bir Bodrum için yapılacak çok iş olduğunu belirten Başkan Aras, farkındalık etkinliğine ilişkin şunları söyledi: "Bu etkinlik engellilerimizin her gün, her hafta, her ay, her yıl ve yıllarca yaşadığı sıkıntıları sadece 10 dakikada bize gösterdi ve bu konuda ne kadar eksik olduğumuzu anlatmaya yetti. Demek ki biz çok çalışacağız ve Bodrum'u engellilerimiz için, yaşlılarımız için, kadınlarımız için, çocuklarımız için yaşanabilir bir kent haline sokmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Özellikle belediyenin görev alanı olan kaldırım, yol, duraklar gibi yerlerde ciddi engeller var, oralardan bile geçemiyoruz biz. Bunun dışında yine bazı mağazalara, dükkanlara tekerlekli sandalye ile giremiyorum. Yani eczaneye gideceğim ilaç alacağım ama alamıyorum. Yemek yiyeceğim restorana giremiyorum, ayakkabı alacağım ayakkabıcıya giremiyorum! Bunun gibi birçok problem var. Karşıdan karşıya geçeceğim yaya yoluna park eden bir araba var ilerleyemiyorum. Dar bir kaldırımda ise bu kez yolumu bir ağaç kapattı. Bazı şeylerin engelli vatandaşlarımız da düşünülerek yapılması gerekiyordu. Yapılmamış. Bu bizim için büyük bir eksiklik. Ancak çözümsüz değil. En büyük engel, engellenmektir. Biz o engelleri ortadan kaldıracağız ve dezavantajlı bireylerimizin de bu kentte mutlu ve huzurlu yaşamasını sağlayacağız."

Yaklaşık 1 saat süren farkındalık etkinliğinin ardından Bodrum Sağlık Vakfı yöneticileri ile birlikte engelli vatandaşlar ve aileleriyle sohbet eden Başkan Aras, onlardan gelen talepleri ilgili birimlere yönlendirerek derhal çözüm üretilmesini istedi. Etkinlik, başladığı yerde, Turgutreis Atatürk Meydanı'nda son buldu.

