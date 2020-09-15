AYDIN Belediye başkanını tecavüzle suçlayan S.T., teşhis için emniyete çağrıldı
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AYDIN Belediye başkanını tecavüzle suçlayan S.T., teşhis için emniyete çağrıldı

Belediye başkanını tecavüzle suçlayan S.T., teşhis için emniyete çağrıldıAYDIN'ın Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay ile başkan yardımcısı Ö.G., meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç.'nin cinsel saldırısına uğradığını öne süren S.T., teşhis için emniyete çağrıldı.

15.09.2020 17:30 | Son Güncelleme: 15.09.2020 17:57

Belediye başkanını tecavüzle suçlayan S.T., teşhis için emniyete çağrıldı

AYDIN'ın Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay ile başkan yardımcısı Ö.G., meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç.'nin cinsel saldırısına uğradığını öne süren S.T., teşhis için emniyete çağrıldı. S.T.'nin avukatı Murat Sultansu, dosyanın hukuka ve usule uygun yürümediğini iddia etti.

Olay, 2016 yılında Aydın'ın Didim ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre iş istemek için belediye başkanıyla görüşen S.T., sonrasında telefon numarasını bırakıp, ayrıldı. Akşam meclis üyesi A.Ç. tarafından aranan S.T., iş görüşmesi için restorana gittiklerini zannederek, araca bindi. A.Ç.'nin kullandığı araç, bir çiftlik evine gitti. İddiaya göre evde bulunan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, başkan yardımcısı Ö.G. ve meclis üyesi Ö.Ç., S.T.'yi bira içmeye zorlandı. Yine iddiaya göre, evde bulunanlar, alkol ve kokain kullandı. S.T.'nin iddiasına göre Belediye Başkanı Atabay ve Ö.Ç., Ö.G. isimli kadınla ilişkiye girdi. A.Ç. de olanları kamerayla kaydetti. Ardından Atabay ve Ö.Ç., S.T.'ye tecavüz etti. S.T., dönüşte kendini bırakan A.Ç. tarafından görüntüleri oğluna izletmekle tehdit edildi. S.T., 2 ay boyunca aynı çiftlik evine götürülmeye devam etti. 2 ayın sonunda da İzmir'e, arkadaşının yanına kaçtı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatılırken, ilçeye gönderilen müfettişler hazırladıkları raporu savcılığa sundu. S.T. ise dün Didim Adliye Sarayı'na giderek Başkan Atabay, başkan yardımcısı Ö.G. ile meclis üyeleri A.Ö. ve Ö.Ç.'den şikayetçi oldu.

FOTOĞRAFTAN TEŞHİS ETTİ

Soruşturma savcısının talimatı doğrultusunda S.T. bugün teşhis için Didim Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. Avukatıyla birlikte emniyet müdürlüğüne gelen S.T.'nin, kendisine gösterilen fotoğraflarda kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü 4 kişiyi teşhis ettiği belirtildi.

Avukat Murat Sultansu, emniyet müdürlüğünden çıkışta yaptığı açıklamasında, dosyanın gidişinden rahatsız olduğunu söyledi. Sultansu, "Usule ilişkin itirazlarımız var. Kamu gücünü kullanarak bir suç işleyen belediye başkanının, yine aynı gücü kullanarak bazı delilleri karartabileceği endişesi içindeyiz. Bazı taleplerimiz oldu ancak olumlu karşılanmıyor. Adalet Bakanımızın konuya müdahale etmesini talep ediyorum. Dosyanın çok daha sağlam bir şekilde yürümesini istiyoruz. Gizlilik kararı sebebiyle anlatamadığımız çok şey var ama çok rahatsızım. Artık bu dosyanın hukuka ve usule uygun gitmesi gerekiyor" dedi.

AYDIN Belediye başkanını tecavüzle suçlayan S.T., teşhis için emniyete çağrıldı

Kaynak: DHA

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