Belediye başkanından otizmli Polat'a doğum günü sürprizi KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 6 yaşına giren, otizmli Polat Söylemez'in evine giderek, doğum gününü kutladı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 6 yaşına giren, otizmli Polat Söylemez'in evine giderek, doğum gününü kutladı. Pastanın üzerindeki mumları üfleyip, söndüren Polat'a hediyeler verildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan ve Sultan Orhan Mahallesi'nde oturan Söylemez ailesini evlerinde ziyaret etti. Başkan Büyükgöz, ailenin 6 yaşına giren oğlu, otizmli Polat'ın doğum gününü kutladı. Polat, annesi Pınar Söylemez ve kardeşiyle birlikte pastanın üzerindeki mumları üfleyerek, söndürdü. Polat'a çeşitli hediyeler verildi. Pınar Söylemez, oğlunun doğum gününü kutlayan Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti. Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, "Bize sosyal medya üzerinden ulaşan Polat kardeşimizin ailesinin talebini yerine getirerek, yeni yaşını birlikte kutladık. Virüs salgınından korunmak amacıyla evlerinde zaman geçiren çocuklarımızı zaman zaman evlerinde ziyaret ederek sürprizler yapıyoruz. Bugün Polat kardeşimize de sürpriz yaparak yeni yaşını doğum günü pastası ve hediyelerle kutladık. Rabbim tüm evlatlarımıza hayırlı ve uzun ömürler nasip eylesin inşallah. Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini alarak evlerinde kalan hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA