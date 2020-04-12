Belediye başkanından minik Azra'ya, doğum günü sürprizi - YENİDEN Belediye başkanından minik Azra'ya, doğum günü sürpriziBURSA'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kendisine sosyal medyadan ulaşıp, sokağa çıkma yasağı nedeniyle kızının doğum gününü kutlayamadıklarını belirten aileye doğum günü sürprizi yaptı.

Belediye başkanından minik Azra'ya, doğum günü sürprizi

BURSA'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kendisine sosyal medyadan ulaşıp, sokağa çıkma yasağı nedeniyle kızının doğum gününü kutlayamadıklarını belirten aileye doğum günü sürprizi yaptı. Başkan Taban, Azra'ya pasta göndererek ailesi ile görüntülü konuşma yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte, Melih-Canan Horasanlı çifti, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a sosyal medya aracılığı ile ulaşarak, 6 yaşına giren Azra'nın doğum gününü kutlayamadıklarını belirtti. Başkan Taban, aileye destek verdi. Belediye ekipleri tarafından doğum günü pastası minik Azra'nın evine ulaştırıldı. Azra, video konferans yolu ile görüntülü olarak kendisiyle görüşen Başkan Taban'ı görünce duygulu anlar yaşadı. Yapılan sürprizle şaşıran minik Azra, Başkan Taban'a teşekkür etti.

Kaynak: DHA