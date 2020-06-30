Belediye başkanından kaçak yapılara afişli tedbir
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Belediye başkanından kaçak yapılara afişli tedbir

BURSA'nın İznik ilçesinde bahçelerde prefabrik evlerin yoğunluğunun artması üzerine belediye harekete geçti.

Belediye başkanından kaçak yapılara afişli tedbir
30.06.2020 17:10 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:14

BURSA'nın İznik ilçesinde bahçelerde prefabrik evlerin yoğunluğunun artması üzerine belediye harekete geçti. Belediye, vatandaşları ilan tahtalarıyla kaçak yapılara karşı uyarmaya başladı.

Tarihsel geçmişi ile öne çıkan İznik ilçesinde, son günlerde arazilere yoğun talep olurken, koronavirüs tedbirleri nedeniyle vatandaşlar kendilerini izole edebilme amacıyla aldıkları arazilere kaçak prefabrik ev yapıyor. İlçede kaçak prefabrik evlerin yoğunlaşması üzerine, bölgenin doğal silüetinin bozulmasından endişelenen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, arazi alacak vatandaşların gayrimenkul satıcıları tarafından aldatılmaması ve ilçede kaçak yapıların çoğalmaması için ilan tahtalarına bilgilendirme yazıları astı.

'20 DÖNÜM ALTINA KONTEYNER KOYMAK KANUNEN YASAK'

İlçede 20 dönüm altındaki arazilere konteyner koymanın yasak olduğunu ifade eden Usta, "Koronavirüs sürecinden sonra bölgemize gayrimenkul yatırımcıları gelmeye başladı. Bu insanlara küçücük parsellere bile konteyner koyulabileceği söyleniyormuş. Büyükşehirde aldığımız karar doğrultusunda 20 dönüm altına herhangi bir şekilde konteyner koymak kanunen yasaktır. Yatırımcıların zarar görmemesi için astığımız afişlerle vatandaşları bilinçlendirdik. İznik'e yatırım yapan vatandaşlarımız zarar etmemiş olur. İznik sakin bir ilçe. Koronavirüs sürecinde de hastalık çok az seyretti. Biz belediye olarak her tarafa tedbir aldık" dedi.


Kaynak: DHA

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