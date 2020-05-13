Belediye Başkanından çocuklara oyuncak sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belediye Başkanından çocuklara oyuncak sürprizi

Belediye Başkanından çocuklara oyuncak sürprizi 4 saatlik sokağa çıkma özgürlüğünün tadını çıkardılar Dışarı çıktılar, sürprizlerle karşılandılar Kırıkkale Belediyesi tarafından haftalar sonra dışarı çıkan 0-14 yaş çocuklara oyuncak hediye edilerek çikolata ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanından çocuklara oyuncak sürprizi
13.05.2020 21:29 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:31

Belediye Başkanından çocuklara oyuncak sürprizi

4 saatlik sokağa çıkma özgürlüğünün tadını çıkardılar

Dışarı çıktılar, sürprizlerle karşılandılar

KIRIKKALE - Kırıkkale Belediyesi tarafından haftalar sonra dışarı çıkan 0-14 yaş çocuklara oyuncak hediye edilerek çikolata ikramında bulunuldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında haftalardır sokak yüzü göremeyen çocuklar bugün ilk kez dışarı çıktı. Kırıkkale'de ebeveynleri ile birlikte kapılarının önündeki parklara giden çocuklar, güzel havanın keyfini çıkardı. 0-14 yaş grubu çocuklardan kimileri parkta oyun oynarken kimileri de yürüyüş yaptı. Bazıları da öğretmenleriyle okul bahçesinde vakit geçirdi. Çocukların mutluluğuna ortak olan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da onlara oyuncak hediye edip çikolata ikramında bulundu. Ellerine dezenfektan sprey de sıkan Saygılı, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekindi.

"İnşallah bugünler gelip geçecek"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Bugün çocuklarımızın izin günü, dışarıya çıktıkları bir gün gerçekten çok sıkıldılar. Biraz olsun enerjilerini atmaları için hükumetimizin, Cumhurbaşkanımızın almış olduğu bir karar ile bugün kısa bir sürede olsa dışarıda olacaklar. Bizim geleceğimiz olan evlatlarımızın biz de yanlarında olduğumuzu göstermemiz için onlarla bir araya geldik. Tabi onlara tavsiyemiz evlerindeki televizyondan izlemiş oldukları program ile eğitimlerine devam etmeleri. İnşallah bugünler gelip geçecek kısa bir zaman sonra da biz bunları atlatacağız ve eski günlerimize döneceğiz. Bizim geleceğimiz olan evlatlarımızla daha ileriye, daha büyük noktalara gitmek bize de nasip olacak" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanından çocuklara oyuncak sürprizi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider Haber
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti Haber
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım Haber
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı
Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Altının gram fiyatı 384 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 384 liradan işlem görüyor
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Verilen süre doldu! Ekipler, yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında
Verilen süre doldu! Ekipler, yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu
4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu
Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi
Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi
Yılmaz Özdil'in villası için verilen yıkım kararı durduruldu
Yılmaz Özdil'in villası için verilen yıkım kararı durduruldu
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek için kendisine yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek için kendisine yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Devlet Bahçeli Berat Albayrak Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Jennifer Lopez Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Ali Koç Can Bartu Bülent Uygun Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Antalya Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Belediye Başkanından çocuklara oyuncak sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 04:04:14. #1.14#
title