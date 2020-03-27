Belediye başkanından birer metrelik mesafede açık alan toplantısı Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) önlemlerini üst düzeye çıkardı.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) önlemlerini üst düzeye çıkardı. Haftalık olarak gerçekleştirdiği birim müdürleri toplantısını açık alanda sosyal mesafeyi koruyarak gerçekleştirdi.

Yahşihan Belediye Başkanlığı, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden korona virüse (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerini almaya devam ediyor. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz öncülüğünde her hafta gerçekleştirilen birim müdürleri toplantısı korona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle açık alanda gerçekleştirildi. Toplantı sırasında birer metrelik sosyal mesafe kuralına da uyulduğu görüldü. Başkan Türkyılmaz, virüse karşı ilçe merkezinde önlemlerini üst düzeye çıkartıldığını belirtti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA