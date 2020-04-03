Belediye başkanından "Asansörleri Kullanmayın" uyarısı Türkiye'de korona virüs vakasının en çok görüldüğü iller arasında yer alan Kocaeli'de, belediye başkanı virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara asansörleri kullanmamalarını önerdi.

Türkiye'de korona virüs vakasının en çok görüldüğü iller arasında yer alan Kocaeli'de, belediye başkanı virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara asansörleri kullanmamalarını önerdi.

Türkiye'de korona virüs vakasının en çok görüldüğü 5.'inci il olan Kocaeli'de, Darıca Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan sitelerin asansörlerine uyarı levhaları asıldı. İlçe genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi olan kişilere gıda desteğinde bulunurken vatandaşları asansör kullanımı konusunda da uyardı. Asansörlere yapıştırılan uyarı levhasında, "Lütfen sağlığınız için merdivenleri kullanınız. Zorunlu durumlarda asansöre sadece tek kişi binmeniz salgın riskini azaltacaktır" ifadelerine yer verildi.

"Vatandaşlarımız merdivenleri kullanmalı"

Konuyla ilgili açıklama yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın gerekli tüm ihtiyaçlarıyla alakalı, gerekse ihtiyaç sahibi ailelere de erzak dağıtımıyla alakalı tüm ekibimizle seferberlik ilan ettik. Canla başla çalışıyoruz. Sadece genel ihtiyaçları değil, belediyesel anlamda bizden bir talepleri olduğu zaman yerinde hizmet ederek bu talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Özellikle sosyal mesafe konusunda da farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Başta asansörlerle ilgili, sabah da pazar ziyaretinde pazarcı esnafımıza da vatandaşlarımıza da uyarılarda bulunduk. Sosyal mesafeleri, el ve yüz temasındaki hassasiyetlerimizi dile getirdik. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın saha da olmadığını gördük. Diğer insanlarımızın da sosyal mesafeye alakadar olduklarını gördük. Etiketler bastırdık. Asansörün kullanılmaması, daha çok merdivenlerin kullanılması, asansörler kullanılacaksa bile sadece tek kişinin binmesi gibi bazı tavsiyelerle vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz" dedi.

"Bu işin şakası yok"

İnsanların virüse karşı daha bilinçli olması gerektiğine dikkat çeken Bıyık, "Her şeyi yasaklamayla yapmamak lazım. İnsanlarımızın bilinçli olması lazım. Cumhurbaşkanlığından yada Sağlık Bakanlığı'ndan gelen talep şahsi bir talep değil. Milletimiz için gelen bir talep. Duyarlı olmak lazım. Bu işin şakası yok. 3 ay önce Çin'de bir virüs çıktı derken bugün mahallemizde bir insanın bu virüsten dolayı hastanede tedavi olduğunu görebiliyoruz. Demek ki 3 ay önce Çin'de olan bir olay bugün artık evimizin önüne kadar geldi. 65 yaş üstü insanlar için ne kadar tehlikeliyse gençler için de tehlikeli. Genç kardeşlerimizin de üzülerek vefat haberlerini alıyoruz. Herkesin bu konuda ciddi derecede önlemlerini alması lazım. Önümüzdeki 15 günlük süreç ülkemizdeki bu virüsün pik yapmasıyla ilgili son süreç. Özellikle bu dönemde daha dikkatli olmamız lazım. Bizler belediye olarak sokakta dezenfektan yapıyoruz. Çöplerin toplanmasıyla, ilaçlamayla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Pazarlarımızın giriş çıkışlarında zabıta ekiplerimizle dezenfektan hizmeti sunuyoruz. Belediyenin diğer işleri de yürüyor ama özellikle temizlik noktasında hizmetlerimizi aksatmadan devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Uygulama yerinde oldu"

Asansörlere yapıştırılan uyarı levhalarıyla ilgili konuşan Site Yöneticisi Tamer Gülen, "Güzel bir çalışma. Belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. İnsanlarımız her ne kadar bireysel önlemlerini alsa dahi bu gibi uyarılar daha yerinde olacaktır. Bu çalışmanın inşallah diğer belediyelere de olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA