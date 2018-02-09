Belediye Başkanından Afrin Gazisine Ziyaret

SİVAS Belediye Başkanı Ak Partili Sami Aydın, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Hakkı Aytekin'i evinde ziyaret etti.

Suriye'nin Afrin bölgesinde 3 Şubat tarihinde, PKK/YPG'li teröristlerin tanka düzenlediği, 5 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Hakkı Aytekin, Kilis Devlet Hastanesi'nde 5 günlük tedavisinin ardından dün memleketi Sivas'a geldi. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Başkan Yardımcıları Mahir Kuzucu, Abdurrahim Ceyhan, Hasan Karaman ve beraberindekiler evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Aytekin'i Örtülüpınar Mahallesi, Demirkapı Sokak'taki evinde ziyaret etti.

Ziyarette Gazi Aytekin'e geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Aydın, çok kutsal bir görevi yerine getirdiklerini söyledi. Aydın "Herkese nasip olmayacak bir görev yaptınız. Sizin gibi gençler olduğu sürece, bu ülkenin sırtı yere gelmeyecektir inşallah. Büyük bir özveri. Şu anda halen senin arkadaşların görevlerinin başında biliyoruz, takip ediyoruz. Rabbim onlara güç kuvvet versin. Onları muhafaza etsin. Çok şükür bizim inancımıza göre de şehitlik zaten tarifi mümkün olmayan bir makam ama gazilik de ondan sonra gelen bir makam" dedi.

Gazi Hakkı Aytekin ise ziyaret nedeniyle Başkan Aydın ve beraberindekilere teşekkür etti. Aytekin "Orası çok farklı bir yer. Herkes yaptığı işin bilincinde, herkes ne yapacağının bilincinde. Herkeste çok kuvvetli bir inanç var. Allah'ın izniyle herkes elinden geldiğinin fazlasını yapmaya çalışıyor. Herkesin duası bizim en büyük zırhımız, en büyük desteğimiz. Allah'ın izniyle hepsinin kökünü kazıyacağız" diye konuştu.

- Sivas