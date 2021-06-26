Belediye Başkanımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı 29 Ekim 2020 Perşembe

Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet, hiç şüphesiz, geleceğimiz adına en...

Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet, hiç şüphesiz, geleceğimiz adına en büyük güvencemizdir. Eşitlik ve hürriyet temeline dayanan büyük bir millet olma iradesiyle kurulan Cumhuriyetimiz, hepimizin gözbebeği durumundadır. Zira, Cumhuriyetimiz çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış bir istiklal mücadelesinin ardından kurulmuştur. 1000 yıllık devlet geleneği ve 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç Cumhuriyetimiz aziz milletimizin ortak eseridir. Devletimizin temelleri atılırken 'Milli İrade' esas alınmıştır. Devletimizin bekası da 'Milli İrade' ile sağlanacaktır. Bizler gelecek nesillerimize her yönüyle gelişmiş bir Türkiye bırakmanın tek yolunun Cumhuriyet olduğunun bilinciyle, el ele kenetlenerek bölünmez bütünlüğümüze, demokrasimize ve köklü medeniyetimizin bize kazandırdığı değerlere sahip çıkmalı, bu konuda üzerimize düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmeliyiz. Gençlerimiz ise, her safhası eşsiz kahramanlık örnekleriyle dolu olan tarihimizi öğrenip idrak ederek geleceğe daha ümitle bakmalıdır. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılı münasebetiyle yaşadığımız gurur ve heyecanın hat safhaya çıktığı bu anlamlı günde tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anıyorum. "

Kaynak: Habermetre