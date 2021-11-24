BELEDİYE BAŞKANIMIZ SONAR ANKETİNDE DÖRDÜNCÜ SIRADA YER ALDI

BAYBURT (Habermetre) - Hükmü PEKMEZCİBelediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci SONAR araştırma şirketi tarafından yapılan en başarılı il belediye başkanları anketinde dördüncü sırada yer aldı. Büyükşehir olmayan 51 il belediye başkanının çalışmalarının ve hizmetlerinin vatandaşa sorulduğu SONAR anketinde Başkanımız Pekmezci çalışmaları en çok beğenilen dördüncü belediye başkanı olarak en başarılı belediye başkanları arasında yer aldı. 2019 yılı mart ayında yapılan mahalli idareler seçiminde yüzde 56. 49'luk oy oranıyla göreve gelen Başkanımız Hükmü Pekmezci anket sonuçları hakkında yaptığı açıklamada, "Bayburt ve Bayburtlu her şeyin en iyisini hak ediyor. Çalışmalarımızı bu anlayışla yapıyoruz. Görev süremizde iki buçuk yılı geride bırakırken yaptığımız ve yapımı devam eden çalışmalara değinecek olursak, 2 MW Gücünde Yeni Güneş Enerjisi Santrali, İçme Suyu Arıtma Tesisi, Duduzar Dağı Seyir Terası ve Zipline Tesisi, Veli Şaban Mahallesi Çok Katlı Otopark, Turşu Fabrikası, Şehit Nusret Parkı, Genç Osman Parkı, Bayburt Kalesi'nin Görüntüsünü Kesen Binaların Traşlanması, Oslu Baba Caddesi Yol ve Kaldırım Yapımı, Şingah Mahallesi Kurtuluş Caddesi Yol ve Kaldırım Yapımı, Ak Şemsettin Caddesi Yol ve Kaldırım Yapımı, Çeşitli Mahallelerde 3 Futbol ve 2 Basketbol Sahasının Yapımı, Canlı Hayvan Satış Pazarı, Modern Mezbahane, Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Tuzcuzade Mahallesi Kutluerler Konağının Yenilenmesi, Önceki Dönemden Saray Bahçesinin Tamamlanması, Dede Korkut Anıtı'nınYapımı, Pandemi ile Mücadele Çalışmaları, Sosyal Yardım ve Destekler, Amatör Spor Kulüplerine Maddi Destek Verilmesi, Belediyemiz Bünyesinde Beka Kadın Kooperatifinin Kurulması, Tüm Kadın Kooperatiflerine Maddi Destek Verilmesi, Eğitim Yardımları, Bayburt Tarih ve Kültürüne Yön Veren Çalışmaların Kitap Haline Getirilmesi 6 Adet Yöresel Ürüne Coğrafi İşaret Alınması, Ağaçlandırma ve Çiçeklendirme Çalışmaları, İstinat Duvarı ve Merdiven Yapımları, Pandemi Dolayısı ile Kira, Elektrik, Doğalgaz Su Faturaları Yardımı, Gıda Yardımları Aile Yaşam Merkezi Kurs Faaliyetleri, Sosyal Faaliyetler olarak sıralayabiliriz. 2, 5 yılda çok iş başardık inşallah daha da fazlasını başarıp Bayburt'umuzu hak ettiği yere getireceğiz. "dedi. Anket sonuçlarının Bayburtluların hizmetlerini takdirle karşıladığının göstergesi olduğunu belirten Başkanımız Pekmezci" Tüm hemşehrilerimize teveccüh ve takdirlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı tempomuzu her geçen daha da yükseğe, en yükseğe çıkararak sürdüreceğimizden emin olsunlar. Aşk ile çalışan yorulmaz düsturuyla, emin adımlarla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizler şehrimize tutkuyla bağlıyız. " İfadelerini kullandı.

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