Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı, TV 100'e Canlı Yayın Konuğu Oldu
Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı, TV 100 kanalında canlı olarak yayınlanan "TV 100 Adım Adım Anadolu'yu Geziyor" programına röportaj verdi.
AMASYA (Habermetre) - Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı, TV 100 kanalında canlı olarak yayınlanan "TV 100 Adım Adım Anadolu'yu Geziyor" programına röportaj verdi. Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı'ya Amasya'mızın tarihi, kültürel zenginliklerini, hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerimizi anlatma fırsatı veren TV 100 ailesine teşekkür ediyoruz.
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