Belediye Başkanımız Sn. Feyat Asya 17 Eylül Cuma Günü Saat 13.00'de TGRT Avrupa kanalında - Haberler
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Belediye Başkanımız Sn. Feyat Asya 17 Eylül Cuma Günü Saat 13.00'de TGRT Avrupa kanalında

Habermetre - Haberler | Toplum
Belediye Başkanımız Sn. Feyat Asya 17 Eylül Cuma Günü Saat 13.00'de TGRT Avrupa kanalında

Belediye Başkanımız Sn. Feyat Asya 17 Eylül Cuma Günü Saat 13. 00'de TGRT Avrupa kanalında Arzu Budak'ın sunumuyla 'Burada Her Şey Var' programının canlı yayınına konuk oluyor.

Belediye Başkanımız Sn. Feyat Asya 17 Eylül Cuma Günü Saat 13. 00'de TGRT Avrupa kanalında Arzu Budak'ın sunumuyla 'Burada Her Şey Var' programının canlı yayınına konuk oluyor. Yatırım ve projelerin konuşulacağı programı izlemeniz dileğiyle...

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Haber: Belediye Başkanımız Sn. Feyat Asya 17 Eylül Cuma Günü Saat 13.00'de TGRT Avrupa kanalında - Haberler
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