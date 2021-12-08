BELEDİYE BAŞKANIMIZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU, OKUL ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Belediye başkanımız okul ziyaretleri kapsamında30 Ağustos İlköğretim Okulu, Cacabey Ortaokulu ve Yusuf Sıddık Demir Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve müdürlerle bir araya gelerek eğitimin ve okullarımızın durumunu istişare etti. Belediye başkan Yardımcımız Tuncay Polat, Park ve Bahçeler Müdürümüz Ahmet karaman ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Cumhur Uzun'la birlikte ilimizde bulunan okul ziyaretlerine devam eden Başkanımız Ekicioğlu, okulların sorunlarını yöneticileriyle istişare ederken eğitim durumuyla ilgili de görüş alış verişinde bulunuyor. Başkanımız Ekicioğlu bu kapsamda30 Ağustos İlköğretim Okulu, Cacabey Ortaokulu ve Yusuf Sıddık Demir Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve müdürlerle bir araya geldi. Görülmelerde, eğitimin genel durumu, öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileri noktasında görüş alış verişinde bulunan Başkanımız Ekicioğlu, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz okullarımızın önemini vurgulayarak, ülkenin büyümesi ve kalkınmasının yolunun eğitimden geçtiğini belirtti. ilk yapılması gerekenin ise bütçeden Milli Eğitime kaynak aktarımı olması gerektiğinin altını çizdi. Başkanımız Ekicioğlu, açıklamasında şunları ifade etti: "Bugün gelinen noktada eğitimin önemi daha da artmıştır. Pandemi sürecinin de eklenmesiyle oluşan bilgi açığını kapatmak için çalışmalar yapılmalıdır. Bugün 100 binin üzerinde öğretmen adayı atama beklemektedir. Yapılan araştırmalara göre 43 bin 627 dersliğe ihtiyaç var. Sorunların çözümü noktasında mutlaka bir Eğitim Bilim Kurulu oluşturulmalı ve Eğitim Şurası yapılmalıdır. Öğretmenler Meslek Kanunu'nun ivedilikle çıkartılmasını düşünüyor ve bu konuda öğretmenlerin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Öğretmenlerimiz toplumda mutlak ve mutlaka farklı bir konuma getirilmelidir. 3600 Ek Gösterge polislerimizle birlikte öğretmenlerimize de ivedilikle verilmeli ve bu konuda daha önce verilen sözler tutulmalıdır. "

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