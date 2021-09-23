BELEDİYE BAŞKANIMIZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU BÜYÜK OZANIMIZ NEŞET ERTAŞ'I ANMA MESAJI YAYINLADI

BELEDİYE BAŞKANIMIZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU BÜYÜK OZANIMIZ NEŞET ERTAŞ'I ANMA MESAJI YAYINLADI25 Eylül 2012 tarihinde aramızdan ayrılan Bozkırın Tezenesi Büyük Ozanımız Neşet Ertaş'ı anma mesajı yayınlayan Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, şunları ifade etti: "25 Eylül 2012 tarihinde bu dünyadan geçen Neşet Ertaş, mütevazı yaşam biçimiyle, türkülerinin insana ve hayata dokunuşuyla, insana ve geleceğe olan inancı ve umuduyla; benzersiz sesi ve yorumuyla Anadolu Abdal geleneğinin öncüsü ve Bozlak kültürümüzün en büyük temsilcisi olmuştur. Başta Neşet Ertaş olmak üzere Anadolu Abdal geleneğinin bütün temsilcileri sayesinde Bozlağın anavatanı olan Kırşehir, müzik alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na giren ilk şehir olmuştur. Bu da hepimiz için çok büyük bir gurur kaynağıdır. Bu geleneğin yaşatılması, hak ettiği değere erişmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için planladığımız önemli çalışmaları, Dünyamızı esir alan Pandemi süreci etkilemiş olsa da; Dünya Müzik Şehri Kırşehir'de bu alandaki çalışmalarımıza bundan sonra da ara vermeden devam edeceğiz. Dünya'daki birçok müzik otoritesi tarafından sesi ve sazıyla efsane olarak kabul edilen Gönül Dağı'nın yanık yüreği Anadolu Abdal geleneğinin temsilcisi Büyük Ozanımız Neşet Ertaş'ı aramızdan ayrılışının 9. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyor, hepinize saygılarımız sunuyorum. "Kırşehir Belediyesi tarafından Büyük Ozanımız Neşet Ertaş'ın aramızdan ayrılışının 9. Yılında anmak için hazırlanan "Benim Yurdum" adlı Türküsünün video klipi hazırladı. Video linki Açıklaması

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