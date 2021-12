BELEDİYE BAŞKANIMIZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU 3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI YAYINLADI

BELEDİYE BAŞKANIMIZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU 3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI YAYINLADIBelediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu 3 Aralık Engelliler günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkanımız Ekicioğlu 3 Aralık Engelliler günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunları kaydetti. "Engelli insanların normal bir hayat sürmesi ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulması ile mümkündür. Engelli insanlarımıza karşı toplumsal duyarlılığı en yüksek noktalara yükseltmek ve onların yaşama tutunmalarını sağlamak en önemli görevimiz olmalıdır. Engelli vatandaşlarımız için kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi esas alınmalıdır. Demokratik, çağdaş, sosyal bir devlet olmanın en önemli unsurlarından biri de engelli insanlarımızın ekonomik-sosyal-kültürel sorunlarının çözülmesi ve engellilerin üreterek toplumsal yaşama kazandırılmasıdır. "Engelli yurttaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Bunun bilinciyle eğitimden sağlığa, iş yaşamından, kültür ve sanata, spor ve kent standartlarının iyileştirilmesine, ulaşımdan psikolojik ve sosyal desteğe kadar çok ciddi ve çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar sadece engelli vatandaşlarımızın değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, yerel yönetimlerin kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Bu sorunları çözmek için toplumun her kademesinin ortaklaşa çalışması gerekmektedir. Engelli olmak bir kusur değildir. Engelli yurttaşlarımız için korumacı değil, onlara fırsat eşitliğini tanıyan bir düşünce ve uygulama içinde olmamız gerekmektedir. İş ve eğitim hayatında olduğu kadar, yaşamın her alanında daha aktif bir yaşam sürmeleri en doğal hakkı olan engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarında ve destekçisi olduğumuzu belirtiyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. "

