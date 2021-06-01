Belediye Başkanımız İsmail Öntaş'tan Personele Başarı Belgesi

Belediye Başkanımız Sn. İsmail Öntaş, belediye personellerimizden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hamiyet Balcı, Mimar Aydın Akkaya, İnşaat Mühendisi Mustafa Aydın ve İnşaat Teknikeri Mustafa Tunar'ı üstün gayret ve çalışmalarından dolayı Başarı Belgesi ile ödüllendirdi.