Belediye Başkanımız Birim Amirleriyle Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

Hükmü PEKMEZCİBelediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz ile olağan değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Hükmü PEKMEZCİBelediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz ile olağan değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Belediye Başkan Yardımcılarımız Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk ve belediye birim müdürlerimizin hazır bulunduğu toplantıda Başkanımız Pekmezci, Bayburt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında ilgili birim amirlerimizden brifing aldı. Başkanımız Pekmezci, birim müdürlerimizi tek tek dinleyerek yapılması gereken çalışmalar hakkında da talimat verdi. Belediyelerin bir aile gibi olduğuna dikkat çeken Başkanımız Pekmezci, hizmet anlayışının da bu minvalde olması ve bütün birimlerin iletişim ve koordinasyon halinde olması gerektiğinin altını çizdi. Başkanımız Pekmezci, "Halkımıza daha kaliteli hizmet vermek için hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. Hepimiz, tüm birimler, başkan yardımcılarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla iyi bir iletişim içinde olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler halkımıza hizmet sunmak için buradayız" dedi. Kış mevsiminin yaklaşması dolayısıyla çalışmaların hızlandırılmasını, devam eden projelerin tamamlanmasını ve yeni projeler için gerekli adımların ivedilikle atılması gerektiğini söyleyen Başkanımız Pekmezci, Covid 19 pandemi sürecinin devam ettiğini, tedbirlerin elden bırakılmamasını ve her birimin üzerine düşen görevi mutlaka yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Belediye Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerimizin fikir ve önerilerini de not alarak istişare eden Başkanımız Pekmezci, kış mevsiminin yakalaşması dolayısıyla gerekli hazırlıkların yapılmasını ve tedbirlerin şimdiden alınmasını da istedi.

Kaynak: Habermetre