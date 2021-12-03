BELEDİYE BAŞKANIMIZ BARIŞ AYHAN TSD SİNOP ŞUBESİNİ ZİYARET ETTİ

SİNOP (Habermetre) - Belediye Başkanımız Barış AYHAN 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi'ni ziyaret etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şube Başkanı Murat KARAGÜLMEZ, Yönetim Kurulu ve dernek üyeleri ile bir süre sohbet eden Belediye Başkanımız Barış AYHAN engelli bireylerin taleplerini dinledi, hayatın her aşamasında yanlarında olduğunu belirtti. Ziyaret çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.

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