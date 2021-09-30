BELEDİYE BAŞKANIMIZ BARIŞ AYHAN STANDLARI ZİYARET EDİYOR

Belediye Başkanımız Barış AYHAN CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi kapsamında fuar alanında açılan standları ziyaret ediyor.

Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katılım sağlayan Belediye Başkanları ile standlarda bir araya gelen Belediye Başkanımız Barış AYHAN, yöresel ürünler ve kentlerin tarım politikaları hakkında bilgi alıyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri