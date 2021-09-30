BELEDİYE BAŞKANIMIZ BARIŞ AYHAN STANDLARI ZİYARET EDİYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BELEDİYE BAŞKANIMIZ BARIŞ AYHAN STANDLARI ZİYARET EDİYOR

Habermetre - Haberler | Toplum
BELEDİYE BAŞKANIMIZ BARIŞ AYHAN STANDLARI ZİYARET EDİYOR

Belediye Başkanımız Barış AYHAN CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi kapsamında fuar alanında açılan standları ziyaret ediyor.

Belediye Başkanımız Barış AYHAN CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi kapsamında fuar alanında açılan standları ziyaret ediyor.

Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katılım sağlayan Belediye Başkanları ile standlarda bir araya gelen Belediye Başkanımız Barış AYHAN, yöresel ürünler ve kentlerin tarım politikaları hakkında bilgi alıyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Valentin Rosier
Magazin Demet Özdemir
Spor Valentin Rosier Namaz Vakitleri Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Güzel Sözler Namaz Vakitleri Mehmet Topal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BELEDİYE BAŞKANIMIZ BARIŞ AYHAN STANDLARI ZİYARET EDİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 20:27:09. #1.11#