BELEDİYE BAŞKANIMIZ BARIŞ AYHAN 30 KASIM SİNOP DENİZ ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ PROGRAMINA KATILDI

SİNOP (Habermetre) - Belediye Başkanımız Barış AYHAN 30 Kasım Sinop Deniz Şehitleri Anma Günü programına katıldı.

Sinop Deniz Şehitliği Alanında gerçekleştirilen tören Şehitlik Anıtına Çelenklerin Sunulması ile başladı. Valilik çelengini Sinop Valisi Erol KARAÖMEROĞLU, Belediye Başkanlığı çelengini Belediye Başkanımız Barış AYHAN sundu ve devamında Şehit ve Gazi Aileleri çelengi sunuldu.

Devamında askeri manga tarafından şehitlerimiz için saygı atışı yapıldı. Ardından Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve tüm aziz şehitlerimizin huzurunda Saygı Duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız eşliğinde şanlı bayrağımız göndere çekildi.

Program günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapılması ile son buldu.

Çelenk Sunma töreninin sonrasında protokol Şehit Riyale Hüseyin Paşa'nın Seyit Bilal Camii avlusundaki kabrini ziyaret ederek dualar etti.

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