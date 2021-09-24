Belediye Başkanımız Barış Ayhan, 24 Eylül Cuma saat 15: 00'da AjansSinop sosyal medya hesabında Cengiz Demirel'in sunumuyla canlı yayınlanacak "Bu...
Değerli Sinoplular;Belediye Başkanımız Barış Ayhan, 24 Eylül Cuma saat 15: 00'da AjansSinop sosyal medya hesabında Cengiz Demirel'in sunumuyla canlı yayınlanacak "Bu Açıdan" programına konuk oluyor.
Değerli Sinoplular;
Belediye Başkanımız Barış Ayhan, 24 Eylül Cuma saat 15: 00'da AjansSinop sosyal medya hesabında Cengiz Demirel'in sunumuyla canlı yayınlanacak "Bu Açıdan" programına konuk oluyor.
Habermetre - Son Dakika Haberleri