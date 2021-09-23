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Belediye Başkanı Zeybek'ten öğrencilere eğitim desteği

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Belediye Başkanı Zeybek'ten öğrencilere eğitim desteği

Afyonkarahisar Belediyesi, geleceğin teminatı olan öğrencilere eğitim desteğini bu yıl da vereceği bildirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi, geleceğin teminatı olan öğrencilere eğitim desteğini bu yıl da vereceği bildirildi.

Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde oturan ihtiyaç sahibi olan öğrencilere 2021-2022 eğitim öğretim yılında verilecek eğitim yardımı miktarı Belediye Meclisi kararıyla belirlendi.

Afyonkarahisar Belediyesinin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik geleneksel hale getirdiği eğitim bursları, bu yılda devam ediyor.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan eğitim bursundan ihtiyaç sahibi olmak şartıyla öksüz, yetim, şehit ve gazi çocuğu, kendisi yüzde 40 ve üzeri engelli olan öğrenciler, anne ve babası resmi ayrı olup ihtiyaç sahibi olan öğrenciler ile diğer ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı verilecek.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, çocukların eğitim hayatına bir nebze olsun katkıda bulunmanın mutluluğu içinde olduklarını kaydetti.

Yapılan bu katkının başarı olarak döneceğine inandığını belirten Zeybek, "Maddi durumu iyi olmayan çocukların eğitiminde her zaman yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

Başvurular 23 Eylül Perşembe gününden itibaren öncelikle http://egitim.afyon.bel.tr/ adresi üzerinden yapılacak ön başvuru formunu doldurmayla başlayacak.

Ardından doldurulan ön başvuru formu ve istenilen belgeler, 8 Ekim Cuma gününe kadar Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimine teslim edilecek.

Geçen yıl burs alan öğrenci velilerinin, eğitimi devam eden çocukları için yeniden müracaat etmeleri gerekecek.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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