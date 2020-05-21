Belediye Başkanı Zeybek'ten Afyonkarahisar pazarlarında maske denetimi
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Belediye Başkanı Zeybek'ten Afyonkarahisar pazarlarında maske denetimi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Fuar Alanı Pazaryeri ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde açılan semt pazarında maske denetimi yaptı.

Belediye Başkanı Zeybek'ten Afyonkarahisar pazarlarında maske denetimi
21.05.2020 16:37 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:12

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Fuar Alanı Pazaryeri ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde açılan semt pazarında maske denetimi yaptı.

Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Giyimciler Odası Başkanı Hüseyin Karnıbüyük ve Madeni Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Hakan Dilek ile Fuar Alanı Pazaryeri'ni gezen Zeybek, esnaf ve halkla bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle pazaryerinde maske denetiminde bulunan Zeybek, halkın yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, esnafa bol kazançlar diledi.

Daha sonra Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde açılan semt pazarına geçen Zeybek, İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği Afyonkarahisar genelinde tüm vatandaşların sokağa maskesiz çıkmaması gerektiğine dikkati çekti.

Zeybek, vatandaşların ve esnafın sağlığı için maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları gerektiğini belirtti.

Hem devletin hem de vatandaşların aldığı tedbirlerle içinde bulunulan sıkıntılı sürecin üstesinden gelineceğine inandığını vurgulayan Zeybek, "Zor günlerden geçiyoruz. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor. Şehrimizde de gerekli tedbirleri alarak, vatandaşlarımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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