Belediye Başkanı Yüksel ihtiyaç sahibi vatandaşa akülü tekerlekli sandalye armağan etti
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, engelli bir vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
31.07.2020 12:55 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:58
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, engelli bir vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Velimeşe Mahallesinde yaşayan Mirza Özduru, Yüksel'den akülü tekerlekli sandalye istedi.
Özduru'ya bayram hediyesi olarak istediği akülü aracı armağan eden Yüksel, yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmeye çalıştığını söyledi.
Özduru da, Yüksel'e bu davranışından ötürü teşekkür etti.
Kaynak: AA