Belediye Başkanı Yüksel ihtiyaç sahibi vatandaşa akülü tekerlekli sandalye armağan etti Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, engelli bir vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, engelli bir vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Velimeşe Mahallesinde yaşayan Mirza Özduru, Yüksel'den akülü tekerlekli sandalye istedi. Özduru'ya bayram hediyesi olarak istediği akülü aracı armağan eden Yüksel, yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmeye çalıştığını söyledi. Özduru da, Yüksel'e bu davranışından ötürü teşekkür etti. Kaynak: AA