Belediye Başkanı Yüce'den okul inşaatında inceleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 48 derslikli imam hatip lisesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile inşaat alanında incelemede bulunan Yüce, Fen İşleri Dairesi Başkanı Yiğit Turan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yüce, yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürdüğünü söyledi.

Çok hızlı bir şekilde yol aldıklarını belirten Yüce, "Tamamen deprem yönetmeliğine uygun ve kendi öz kaynaklarımız ile hayırsever iş insanlarımızın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz bir proje. İnşallah okulumuz açıldıktan sonra ülkemizin ve şehrimizin geleceğinde söz sahibi olacak gençleri yetiştirmeye devam edeceğiz. Bir an evvel çalışmalarımızı tamamlayacak ve ülkemizin en güzel okullarından bir tanesini şehrimize kazandıracağız. Büyükşehir olarak şehrimizin eğitim geleceği için gereken çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yunus Tever de lisenin kentin eğitim-öğretim camiasına yeni bir soluk kazandıracağına inandığını dile getirerek, "Hizmet döneminde eğitim yatırımlarını ön plana koyan ve okulun bir an önce tamamlanması için ciddi emek ve mesai harcayan kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye yürekten teşekkür ediyorum. Lisenin şimdiden hemşehrilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz