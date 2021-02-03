Belediye Başkanı Yüce'den okul inşaatında inceleme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Belediye Başkanı Yüce'den okul inşaatında inceleme

03.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:01
Belediye Başkanı Yüce'den okul inşaatında inceleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 48 derslikli imam hatip lisesinde incelemelerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 48 derslikli imam hatip lisesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile inşaat alanında incelemede bulunan Yüce, Fen İşleri Dairesi Başkanı Yiğit Turan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yüce, yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürdüğünü söyledi.

Çok hızlı bir şekilde yol aldıklarını belirten Yüce, "Tamamen deprem yönetmeliğine uygun ve kendi öz kaynaklarımız ile hayırsever iş insanlarımızın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz bir proje. İnşallah okulumuz açıldıktan sonra ülkemizin ve şehrimizin geleceğinde söz sahibi olacak gençleri yetiştirmeye devam edeceğiz. Bir an evvel çalışmalarımızı tamamlayacak ve ülkemizin en güzel okullarından bir tanesini şehrimize kazandıracağız. Büyükşehir olarak şehrimizin eğitim geleceği için gereken çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yunus Tever de lisenin kentin eğitim-öğretim camiasına yeni bir soluk kazandıracağına inandığını dile getirerek, "Hizmet döneminde eğitim yatırımlarını ön plana koyan ve okulun bir an önce tamamlanması için ciddi emek ve mesai harcayan kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye yürekten teşekkür ediyorum. Lisenin şimdiden hemşehrilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Jason Statham İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Abdullah Avcı Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel İzmir Ankara Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belediye Başkanı Yüce'den okul inşaatında inceleme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 16:04:33. #1.15#
title