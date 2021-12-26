Belediye Başkanı Yavaş: "Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünü kutluyorum"

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mesajında, Ankara'nın vatanın kaderinin tayin edildiği son kale olduğunun altını çizen Yavaş, "Ankara'nın birçok özelliği nedeniyle Milli Mücadele'nin buradan yönetilebileceğini düşünen Mustafa Kemal Paşa ve temsil heyeti üyeleri, İstiklal Savaşı'nın karargahına, Ankara'ya 27 Aralık 1919'da gelerek milletimizin aydınlık geleceğini ve istikbalini buradan tayin etmişlerdir" ifadelerine yer verdi.

Mustafa Kemal Atatürk, temsil heyeti ve Ankaralıların 102 yıl önce ortaya koyduğu iradenin yapılması gereken sorumlulukları hatırlattığını belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"Ankara için birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, üreterek; tarihimizden ve hürriyet sevdamızdan aldığımız güçle, ortak akılla, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla Başkentimizi daima ileri taşıma kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Gazi Paşa'nın fikren ve ilmen açtığı yolda ilerlerken, mirasımız o miras ki bir ömür yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını ve şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, Ankaralı hemşehrilerimin ve milletimizin Kızılca Günü'nün 102. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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