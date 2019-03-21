AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, belediye başkanının aynı zamanda bir yatırımcı avcısı olması gerektiğini belirterek İzmir'i tarihteki konumuna getirmek için hizmet seferberliği ilan edeceklerini belirtti.

Basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Zeybekci, Cumhur İttifakı ve MHP İlçe Belediye Başkan adayı Sema Akıncı ile birlikte Dikili'de düzenlenen proje tanıtım toplantısına katıldı.

Yaptığı konuşmada ilçenin kanalizasyon, su ve çöp problemleriyle uğraştığını, yollarının çukurlarla dolu olduğunu belirten Zeybekci, İzmir'in varlık içinde yokluk yaşadığını, 1 Nisan'dan itibaren İzmir'i tarihteki yerine getirmek için hizmet seferberliği başlatacaklarını ifade etti.

Zeybekci, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgeleri kuramıyorsun, serbest bölge kurmak istiyorsun, dava açıp engel olmaktan başka bir şey yaptığın yok. Antalya'ya 19 milyon turist geldi, İzmir'e 1 milyon. Antalya'ya 100 milyar İzmir'e 5 milyar girdi. İzmir'in zenginliklerinin yanında Antalya'nın bu kadar önde olması nasıl açıklanır. Belediye başkanı yatırımcı avcısıdır. Dünya devlerine gider yatırım yapmaya çağırır. Altyapısını, üstyapısını her şeyini hazırlarsın. Turizm mastır planı yok İzmir'in, arıtmasız, kanalizasyonsuz Dikili olur mu ? 4.5 milyonluk şehir çöplerini tabiata atıyor. Tıbbi atıkları Manisa Büyükşehir Belediyesi gelip alıyor."

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayının Seferihisar'daki başkanlığı döneminde 180 günü yurt dışında geçirdiğini, belediyeye ait değerli arazileri düşük bedellerle sattığını savunan Zeybekci, "Sattın da ne oldu, işçilerin maaşı ödenemiyor. Burada da aynı sorun varmış galiba. Aynı şeyi yaparak farklı sonuç beklemek saflıktır. Oyunuzu sadece kendinize verin başkasına değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA