Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Kırşehir İçin Ter Döken Herkesin Yanındayız"

Altyapı ve üst yapı çalışmalarını değerlendiren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir için çalışan ter döken herkesin yanında olduklarını söyledi.

Kırşehir'in örnek bir kent kimliğine kavuştuğunu belirten Belediye Başkanı Bahçeci, "Hemşerilerimizin mutlu olacağı, gurur duyacağı ve huzur içinde yaşayabileceği bir şehir kültürü hayal ediyoruz. Bunu gerçekleştirmek için de elimizden gelen çabayı, gayreti sarf ederek gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Kaliteli bir Kırşehir için imkanların tamamıyla kullanıldığını anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "Hemşerilerimiz için daha yaşanabilir, daha güzel, daha estetik, daha kaliteli bir şehir için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Biz göreve geldiğimizden bugüne kadar hep "Sevdamız Kırşehir" diyerek yol aldık. Görevimiz devam ettiği sürece de Kırşehir sevdamızdan vazgeçmeyecek, aynı aşkla, aynı sevdayla ve aynı azimle şehrimizi yükselteceğiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren hemşerilerimizle bir araya gelip bilgi alış verişinde bulunuyoruz. İnsan odaklı hizmet üretiyoruz. Belediye çalışmalarını ve yapılacak projeleri hemşerilerimize anlatarak onların istek ve önerilerini dinliyoruz"diye konuştu.

Sivil Toplum Örgütleriyle birlikte toplumun tüm kesimlerinin yapılan toplantılarda bilgilendirme yaptığını anlatan Belediye Başkanı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sosyal ve Kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Kırşehir'i yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Bundan sonraki süreç içinde de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek. İnsana yatırımın en değerli yatırım olduğunu düşüncesiyle hareket ederek birçok alanda vatandaşlarımıza hizmet ve proje üretiyoruz. Alt yapı, üst yapı, sosyal ve kültürel alanlarda, gelişime nerede ihtiyaç varsa biz oradayız. Şehrimizi güzelleştirecek adımlar atmak bizlerin görevi. Bu görevi ifa ederken de halkımıza hizmetlerimizi aktarıyor, vatandaşlarımızın düşüncelerini, taleplerini de dinliyoruz. Şehrimiz her yönüyle pırıl pırıl bir hale geliyor. Her yönüyle şehirdeki gelişimin sürmesini sağlayarak, hayal olarak görülen projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Belediye olarak, Kırşehir için çalışan ve ter döken herkesin yanındayız. Bu güne kadar, yol ve altyapı çalışmalarımızın yanında sosyal, ve kültürel alanlarda yaptığımız yatırımlarla bir kalkınma ve takipçisi olduk. Kırşehir'i çok daha gelişmiş, sosyal, kültürel ve her alanda etkinlikleriyle adından daha sık bahsettiren, bir konuma ulaştırmayı hedefliyoruz" - KIRŞEHİR