Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'den 'Çat-kapı' Ev Ziyaretleri

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 'çat-kapı' ev ziyaretleri yaparak vatandaşı dinliyor sorunları paylaşıyor.



Mahallelerde yapılan çalışmaları incelerken ve akşam sohbetleri için habersiz gittiği evlerde vatandaşı dinleyen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, sorunların çözümüne vatandaşı da ortak ederek istişare yapıyor.



"Vatandaş Belediye Başkanı ile görüşmek için randevu almıyor"



Kırşehir'de Belediye Başkanının yaptığı ziyaretlerle vatandaş Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile görüşmek için randevu almıyor.



Kırşehirlilerin evlerine giden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, programlarından fırsat buldukça vatandaşı evinde ziyaret etmenin kendisi için de önemli olduğunu belirtti.



Yaptığı ziyaretlerin önemini anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Yoğun programlarımdan fırsat buldukça vatandaşlarımızı ziyaret ediyorum.



Ziyaretlerde vatandaşa yaptığımız çalışmaları anlatıyor yol çalışmalarında verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özürlerimizi iletip sohbet ediyoruz.



Hem bir eksikleri ya da ihtiyaçları olup olmadığını öğreniyor hem de istişare de bulunuyoruz. Hepsi bizim baş tacımız, onların sağlık ve mutluluk içinde bir yaşam sürmeleri bizler için çok önemli"dedi.



"Vatandaş odaklı çalışmalar yapılıyor"



Kırşehir'de belediye çalışmalarının vatandaşla yapılan istişare sonrası vatandaş odaklı yapıldığını anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bizler vatandaşlarımızın en iyi şekilde, en kaliteli hizmetleri alabilmeleri için 2009 yılından bu yana 8,5 yıldır dur durak bilmeden ilk günkü aşkla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Onların duaları ile yolumuza devam ediyoruz.



Şimdide çat kapı ev ev dolaşarak onların sorunlarını dinlemeye çalışıyoruz. Geleceğe yönelik program ve projelerimiz hakkında onları bilgilendirerek, taleplerini dinliyoruz.



Kırşehir'de çat - kapı yaptığımız ziyaretlerde, milletimiz için, devletimiz için, vatanımız için, bayrağımız için dualar alıyoruz.



Zaman zaman çat kapı ziyaretlerimizle olsun, her fırsatta hemşerilerimizle bir araya gelebilmek için gayret gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Bizleri evlerine konuk eden ve yaptığımız alt yapı çalışmalarında göstermiş oldukları sabırlardan dolayı vatandaşlarıma teşekkür ediyorum" - KIRŞEHİR