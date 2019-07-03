Belediye Başkanı Yardımcısının darp iddiasına yalanlama

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Evren Demir, belediye binasının girişinde polis memuruyla tartışan şoförün gözaltına alınması sırasında darbedildiğini öne sürdü. Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada ise belediye başkanının şoförü olduğunu öne süren kişinin üst araması yaptırmamak için mukavemette bulunduğu, hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ederek polis memuruna yumruklu saldırı gerçekleştirdiği için gözaltına alındığı, darp iddialarının ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Diyadin Belediye binası girişinde görevli polis memurları, içeri girmek isteyen kişiye kimlik sordu. Kendisinin belediye başkanının şoförü olduğunu söyleyen kişi, iddiaya göre polise mukavemette bulundu, yumruklu saldırıda bulundu. Bunun üzerine bu kişi gözaltına alınmak istedi. Ancak belediye görevlileri gözaltı işlemini engellemek isteyince arbede yaşandı. Şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Diyadin Belediye Başkan Yardımcısı Evren Demir, olay sırasında darbedildiğini öne sürdü. Adliyeye giderek suç duyurusunda bulunacaklarını öne süren Demir, şunları söyledi:

"Belediyeye giren şoför Mehmet Hayri Oruç'u üst araması yaparken polislerden birisi hakarette bulunuyor. Kargaşa yaşanıyor. Biz o sırada üst kattaki odamızda oturuyorduk. Sesler üzerine aşağı indik, kavgayı ayırıp şoförü odaya çıkardık. bir süre sonra belediyeye gelen polisler odaya girdi. Yaşanan arbedede beni yere yatırırken kafamı yere vurdum. Başkanımızın parmağı ezildi. İfademde şikayetçi oldum. Yarın avukatlarımız aracılığı ile adliyeye giderek suç duyurusunda bulunacağız."

VALİLİK: TAMAMIYLA GERÇEK DIŞI

Ağrı Valiliği de olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada belediyede görevli polis memurlarına hakaret edip yumruklu saldırıda bulunan kişiye müdahale edilirken yaşanan arbedede belediye başkanı ile yardımcısının polislerce darbedildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Diyadin Belediyesi giriş noktasındaki görevli polis memurlarımıza yönelik belediye görevlisi olmamasına rağmen belediye başkanının şoförü olduğunu öne süren bir kişi üst araması yaptırmamak amacıyla mukavemette bulunmuş, hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ederek polis memurumuza yönelik yumruklu saldırıda bulunmuştur. İlgili şahsın olay sonrasında gerekli adli işlemlerin yapılması için emniyet birimimize götürülmek üzere alınmak üstlendiği esnada belediye başkan yardımcısı ve yanındaki kalabalık grup ilgili şahsın alınmasına yönelik görevli memurlarımıza mukavemet göstermiş, küfürler ve hakaretler ederek engellemede bulunmuştur. Belediye başkan yardımcısının mukavemet gösterdiği esnada çıkan arbedede darbedildiği, tekmelendiği, yere yatırıldığı şeklindeki haberler ile olay yerine yaşanan arbededen sonra gelmesine karşın kendisinin de darbedildiğini iddia eden belediye başkanıyla ilgili durum tamamıyla gerçek dışıdır.

'GERÇEK DIŞI HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ'

Hukuk dışı herhangi bir uygulamanın olmadığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca olay esnasındaki kamera görüntülerine polis tarafından el konulduğu iddiaları da tamamen gerçek dışı olup, görüntüler başlatılan adli soruşturma kapsamında yetkili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alınmıştır. Görevli personellerimiz kendilerine yönelik gerçekleştirilen saldırı ve sonrasında gösterilen mukavemet karşısında ilgili mevzuat çerçevesinde ve kademeli olarak olaya müdahale etmiş, hukuk dışı herhangi bir uygulamada bulunmamışlardır. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlanılmış olup, ilk saldırıyı gerçekleştiren şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Yaşanan bu olay karşısında sosyal medyada ve basın yayın organlarında yer alan gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir."



Kaynak: DHA

- Ağrı